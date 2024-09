Trump sta attualmente sfruttando l'aneddoto del consumo di gatti a suo vantaggio.

L'immigrazione illegale diventa un tema caldo nella corsa alle elezioni USA. Il GOP critica Harris per non aver affrontato efficacemente la questione. Lancialo una campagna diffamatoria scioccante.

Pochi mesi prima delle elezioni presidenziali USA, i repubblicani di spicco hanno diffuso accuse infondate contro i migranti haitiani che vivono negli Stati Uniti, in particolare nell'Ohio. I membri del Comitato giudiziario della Camera hanno pubblicato un'immagine ingannevole su X, che ritrae il candidato repubblicano Donald Trump che salva un gattino e un'anatra, con la didascalia "Proteggiamo i nostri anatroccoli e gattini nell'Ohio!".

Il compagno di corsa di Trump, J.D. Vance, originario dell'Ohio, ha dichiarato su X che i migranti haitiani illegali a Springfield stavano esaurendo i servizi sociali e causando disordini. Ha suggerito che gli animali domestici venivano "rapiti e mangiati da individui che non dovrebbero essere in questo paese", portando all'aggiunta della didascalia "Votate per Trump in modo che i migranti haitiani non ci mangino" a un'immagine di gattini pubblicata dal senatore Ted Cruz.

I repubblicani sembrano sfruttare questi incidenti non confermati per screditare la candidata democratica alla presidenza Kamala Harris, implicando che la sua incapacità di controllare l'immigrazione illegale durante il suo mandato come vicepresidente è stata dannosa. L'immigrazione rimane un problema cruciale nelle elezioni presidenziali dell'8 novembre. Alcuni account di estrema destra sui social media hanno diffuso un articolo di notizie su una donna nell'Ohio che avrebbe presumibilmente ucciso e mangiato un gatto domestico.

Elon Musk si unisce alla mischia

Despite the absence of any verifiable links tying the incident to immigrants or the Haitian community, misleading images of the woman's arrest persisted, thanks in part to Elon Musk, the owner of X, who voiced his support for Trump's candidacy. Trump himself commented on his Truth Social platform, stating "20,000 Haitian immigrants were relocated to the tiny town of Springfield, Ohio". The city has been grappling with tensions surrounding social services, schools, and the housing market for years, with some attributing the problem to migration.

The Springfield police, however, refuted the unfounded accusations, stating that "there are no credible reports or specific allegations of pets being harmed, injured, or mistreated by individuals in the migrant community". The false information spread rapidly.

In the heat of the US presidential election, the Republicans continued their criticism of Vice President Kamala Harris' handling of illegal immigration, stating that her ineffectiveness in this area had serious consequences. During this time, several prominent Republicans, including Trump's running mate J.D. Vance, made inflammatory remarks about Haitian immigrants in Ohio, contributing to the hostile narrative surrounding immigration issues.

