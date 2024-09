Trump sta affrontando direttamente Zelenskyy.

In un discorso pubblico, Trump ha espresso la sua opinione sul conflitto in Ucraina, incolpando principalmente Zelensky. Secondo lui, il leader ucraino ha fallito nella trattativa per una pace con la Russia, un costo che gli Stati Uniti hanno trovato troppo elevato. Parlando a un comizio nella Carolina del Nord, Trump ha dichiarato: "Stiamo ancora spendendo miliardi per un uomo che non conclude l'affare". Si è lamentato delle vittime, osservando: "Ci sono così tante vittime. Qualsiasi accordo, anche un brutto accordo, sarebbe stato preferibile a ciò che abbiamo ora".

Trump ha descritto l'Ucraina come una nazione ridotta in rovina, irreparabile. "Ci vorrebbero secoli per ripristinarla", ha dichiarato. I fondi necessari per la ricostruzione sono enormi, anche se il mondo contribuisse collettivamente. In caso di una presidenza Harris il 5 novembre, Trump ha avvertito che i giovani americani sarebbero stati deployati in Ucraina, "Non permetteremo che i nostri soldati muoiano su suolo straniero".

Incontro con Trump Improbabile

Durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il Presidente Biden, insieme agli alleati internazionali, ha ribadito il loro impegno ad aiutare la ricostruzione dell'Ucraina. "Siamo qui per equipaggiare l'Ucraina dei mezzi per recuperare la sua forza e prosperità", ha sottolineato Biden, riconoscendo i danni causati dagli attacchi russi. Tuttavia, l'economia ucraina si è dimostrata robusta.

Biden è previsto per incontrare Zelensky alla Casa Bianca il prossimo giovedì. Zelensky intende presentare a Biden e alla Vice Presidente Harris un piano per garantire la vittoria dell'Ucraina nella sua lotta contro l'aggressione russa e un accordo di pace equo. Inizialmente, Zelensky aveva anche pianificato un incontro con Trump durante il suo soggiorno negli Stati Uniti. Tuttavia, come riportato da "Politico", un incontro con Trump sembra improbabile ora.

