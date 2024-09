Trump sostiene la legalizzazione della marijuana in Florida.

In contrasto con numerosi altri stati USA, la marijuana è permessa solo a scopi medicinali in Florida al momento. Tuttavia, il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump si esprime a favore di un cambiamento: egli sostiene la legalizzazione per uso ricreativo, ma con alcune restrizioni.

Parlando su "Truth Social", Trump ha espresso il suo sostegno a un referendum che legalizzerebbe l'uso ricreativo della marijuana in Florida, dove risiede. Questa iniziativa sarà sottoposta a votazione durante le elezioni presidenziali dell'8 novembre in Florida.

Trump ha argomentato: "Le persone non dovrebbero essere considerate criminali in Florida se è legale in così tanti altri stati. Perché rovinare vite e prosciugare le risorse dei contribuenti con arresti di adulti in possesso di quantità personali?" La marijuana è già legale per uso ricreativo in diverse parti degli Stati Uniti a livello statale.

Approssimativamente tre quarti dei cittadini USA vivono in stati dove la marijuana è permessa solo a scopi medicinali o è legale per usi sia medicinali che ricreativi. I sondaggi dell'opinione pubblica indicano che i votanti più giovani sono particolarmente favorevoli alla decriminalizzazione della marijuana, un gruppo demografico che ha recentemente mostrato una maggiore preferenza per l'avversario democratico di Trump, la Vicepresidente USA Kamala Harris.

L'opposizione di Trump alla cannabis in pubblico

Il Governatore della Florida Ron DeSantis si oppone all'iniziativa per legalizzare la marijuana. "Trasformare la Florida in San Francisco o Chicago" è come DeSantis ha descritto il cambiamento proposto, notando che il suo stato già consente la marijuana a scopi medicinali. "Dobbiamo mantenere le nostre strade pulite", ha aggiunto.

Mentre Trump ha espresso il suo sostegno sabato, ha anche sottolineato la necessità di leggi contro il consumo pubblico di marijuana. "Non vogliamo odore di marijuana ovunque, come in molte città gestite dai democratici", ha spiegato Trump. Durante la sua campagna del 2016, Trump aveva assunto una posizione più permissiva sulla questione, dicendo spesso che avrebbe lasciato la questione alle autorità locali. Tuttavia, alla Casa Bianca, Trump è rimasto relativamente silenzioso sull'argomento, ma ha sostenuto alcune delle posizioni più severe del suo primo Attorney General, Jeff Sessions.

Nonostante il suo sostegno a un referendum per legalizzare la marijuana a scopi ricreativi in Florida, Donald Trump ha anche sottolineato l'importanza di mantenere le leggi contro il consumo pubblico. Egli ha dichiarato: "Non vogliamo odore di marijuana ovunque, come in molte città gestite dai democratici". Durante la sua campagna del 2016, Trump aveva assunto una posizione più permissiva, promettendo di lasciare la questione alle autorità locali, ma come Presidente, si è spostato verso posizioni più severe, allineandosi in parte con le vedute del suo Attorney General Jeff Sessions.

Leggi anche: