Trump sostiene l'"eliminazione dei posti di lavoro" all'interno dei confini della Germania

Se Donald Trump riesce a garantirsi una vittoria alle elezioni, intende potenziare l'industria interna strappando posti di lavoro ai paesi stranieri, come ha dichiarato pubblicamente. Nel caso in cui le aziende non stabiliscano operazioni all'interno degli Stati Uniti, il 78enne promette un severo avvertimento.

Durante la sua campagna presidenziale a Savannah, in Georgia, Trump ha reso chiaro che, se vince, gli Stati Uniti sottrarranno posti di lavoro ai paesi come la Germania. "Prenderemo i posti di lavoro ad altri paesi," ha dichiarato. Il suo obiettivo? Trasformare le aziende straniere in imprese americane.

Trump ha precisato che, se tornasse alla Casa Bianca, costringerebbe i giganti americani come General Electric e IBM, che hanno lasciato il paese, a fare ritorno con un tono di rimorso.

Se si garantisce la vittoria il 5 novembre, Trump ha promesso a ogni grande corporation un accordo. "Offrirò i più bassi tasse, i costi energetici più accessibili, il minor peso regolamentare e l'accesso illimitato al mercato più grande del mondo, ma solo se produrrete i vostri prodotti qui," ha dichiarato.

Tuttavia, le aziende dovrebbero produrre i loro beni negli Stati Uniti e assumere lavoratori americani. "Se non produrrete i vostri prodotti qui, dovrete pagare una pesante tariffa se tenterete di introdurre i vostri prodotti negli Stati Uniti," ha avvertito Trump. "Siamo pronti a produrre automobili a un ritmo che non avete mai visto prima. Faremo automobili più grandi, migliori, più belle, più robuste e veloci che mai."

Trump ha anche ribadito la sua affermazione secondo cui la Germania, costretta ad abbandonare i combustibili fossili e di fronte al fallimento, ha ripreso a costruire centrali elettriche a carbone. "La Germania ha provato, solo per sostituire Angela con qualcun altro," ha detto Trump, alludendo all'ex cancelliere Angela Merkel e al suo successore, Olaf Scholz. "Adesso, quel qualcuno sta costruendo una centrale elettrica a carbone ogni settimana in Germania."

Trump ha fatto affermazioni simili in passato, tra cui durante un dibattito televisivo in diretta con il suo avversario democratico, Kamala Harris, alcune settimane prima. Il Ministero degli Esteri ha risposto sulla piattaforma X, dichiarando: "Il sistema energetico della Germania funziona a pieno regime, con più del 50% di energia rinnovabile. Stiamo eliminando il carbone e l'energia nucleare, non li stiamo costruendo. Il carbone sarà fuori dalla rete al più tardi nel 2038."

Nel pieno della sua campagna elettorale, Trump ha promesso di lanciare una strategia aggressiva per spostare le opportunità di lavoro dai paesi stranieri verso gli Stati Uniti. Inoltre, nel caso in cui trionfi alle prossime elezioni, intende lanciare una campagna elettorale incentrata su questo problema, sottolineando i benefici della produzione interna.

