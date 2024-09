Trump sostiene che le donne non penseranno all'aborto se sarà eletto, assumendo il ruolo di loro protettore.

Citando voci infondate che affermano che "loro" sostengono che non sono apprezzato dalle donne, l'ex comandante in capo ha dichiarato la sua missione per porre fine alla "predicament nazionale" che le donne supponentemente affrontano.

"I sono il vostro protettore. Anelo di essere il vostro protettore. In questa posizione, ho bisogno di essere il vostro protettore. Spero che non ci leggiate troppo. Spero che i media non facciano girare la storia, 'Lui vuole essere il loro protettore.' Beh, lo voglio. Come presidente, ho bisogno di essere il vostro protettore," ha spiegato Trump.

Le signore, le ha assicurato, "saranno felici, robuste, sicure di sé e libere. Non penserete più agli aborti."

La vicepresidentessa Kamala Harris ha ottenuto un solido sostegno dalle donne nella corsa presidenziale, con la sua campagna che ha posto i diritti riproduttivi come questione chiave.

I sondaggi indicano che Trump ha la meglio tra gli uomini probabili votanti, mentre Harris li precede di una notevole differenza tra le donne.

I diritti riproduttivi si sono dimostrati un vantaggio sostanziale per i Democratici sulla strada per le elezioni dal momento in cui la Corte Suprema, con una maggioranza conservatrice composta da tre giudici nominati da Trump, ha revocato le tutele nazionali per i diritti all'aborto nel 2022 - aprendo la strada a una molteplicità di limitazioni statali.

Trump sembrava fare riferimento ai Democratici durante il suo discorso di lunedì quando ha osservato, "tutto quello che sanno fare è parlare di aborto."

"Il paese è sull'orlo del collasso. Stiamo andando verso la Terza Guerra Mondiale, e tutto quello che sanno fare è parlare di aborto. Questo è il loro unico argomento, e non ha più importanza, poiché abbiamo ottenuto qualcosa riguardo all'aborto che nessuno pensava fosse possibile," ha dichiarato in riferimento alla decisione della Corte Suprema del 2022.

Trump ha fatto riferimento al suo pitch per le votanti femminili con un post sulla sua piattaforma Truth Social la scorsa settimana. Le donne americane, ha proclamato in maiuscolo, "sono più scoraggiate e demoralizzate di quanto non lo fossero quattro anni fa" prima di promettere di "rimediare a tutto ciò."

In mezzo al dibattito politico, Trump ha proposto di affrontare le preoccupazioni delle donne, dichiarando, "loterò per i diritti delle donne in politica." La tensione tra i due partiti politici sui diritti riproduttivi continua, come dimostrato dal fatto che Harris li precede tra le votanti donne grazie alla sua enfasi su questa questione.

CNN’s Eric Bradner ha contribuito a compilare questo report.

