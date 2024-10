Trump sostiene che Israele possa effettuare attacchi aerei sulle infrastrutture nucleari iraniane.

Il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump ha espresso il suo sostegno a un attacco israeliano contro i siti nucleari iraniani. Durante un comizio in Carolina del Nord, Trump ha suggerito che la risposta iniziale di Biden avrebbe dovuto essere "Eliminare il nucleare per primo, poi occuparsi del resto più tardi". Questo commento è stato fatto in risposta alle dichiarazioni di Biden riguardo alla possibilità di un attacco israeliano contro le strutture nucleari iraniane.

In risposta a una domanda se avrebbe appoggiato un'azione del genere da parte di Israele, Biden ha detto mercoledì: "La mia risposta è no. Consultiamo con gli israeliani sulla loro prossima mossa". Tutti i paesi del G7 concordano sul fatto che Israele ha il diritto di retaliare all'attacco iraniano con i razzi, con Biden che aggiunge che la risposta dovrebbe essere proporzionata.

Durante il suo evento a Fayetteville, Trump è stato chiesto delle sue opinioni sull'Iran e sui possibili attacchi. Ha risposto: "Finché non mirano alle strutture nucleari, qual è il problema?". Trump ha criticato la risposta di Biden come sbagliata, dicendo: "Non dovrebbe essere il tuo primo obiettivo? È la nostra minaccia più grande - le armi nucleari".

Secondo attacco importante in sei mesi

Trump ha aggiunto: "Se progettano di farlo, lo faranno", riferendosi a Israele. "Scopriremo le loro strategie".

L'Iran ha lanciato un attacco con razzi significativi contro Israele martedì sera, segnando il secondo attacco del genere in sei mesi. L'esercito israeliano, secondo i loro resoconti, è stato in grado di intercettare una parte significativa dei circa 200 razzi sparati dall'Iran.

L'Iran ha retaliato all'operazione militare di Israele nel sud del Libano contro la milizia di Hezbollah e l'assassinio del suo leader Hassan Nasrallah. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha quindi dichiarato che l'Iran aveva "commesso un grave errore" con l'attacco con i razzi e che "pagheranno il prezzo".

Fino a poco tempo fa, l'ex presidente Trump era rimasto relativamente silenzioso riguardo all'ultima escalation nel Medio Oriente. Ha rilasciato solo una forte dichiarazione all'inizio della settimana, dando la colpa a Biden e alla vicepresidente Kamala Harris per le tensioni in aumento.

Trump ha continuato la sua critica alla posizione di Biden sul programma nucleare iraniano, affermando: "Date la minaccia rappresentata dal programma nucleare iraniano, non dovrebbe essere l'obiettivo principale la sua eliminazione prima di affrontare altri problemi?". In risposta all'ultimo attacco iraniano con i razzi contro Israele, ha suggerito: "Se questi attacchi continuano a mirare contro Israele, allora dobbiamo riconsiderare il nostro approccio alle strutture nucleari iraniane".

