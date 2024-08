Trump si trova attualmente situato dall'altra parte di una barriera trasparente.

Dopo aver a malapena superato un attacco letale a metà luglio, Donald Trump, allora impegnato nella corsa alla Casa Bianca con Joe Biden, riemerge pubblicamente per la prima volta. Impiegando ogni tattica possibile, punta a demonizzare il suo nuovo avversario.

Dopo un'assenza prolungata dal luglio incident, Trump ha fatto la sua ricomparsa a un evento all'aperto nella Carolina del Nord. Parlando alla folla dietro il vetro antiproiettile in uno stato chiave, ha lanciato nuove accuse contro il suo avversario democratico, Kamala Harris. Etichettandola come "la candidata più estrema a sinistra" nella corsa alla presidenza degli Stati Uniti, ha minacciato che se vince il 5 novembre, numerosi posti di lavoro scompariranno istantaneamente e i risparmi personali saranno decimati. "Preparatevi, perché se la vicepresidente Harris vince a novembre, la Terza Guerra Mondiale è praticamente garantita", ha avvertito i suoi sostenitori.

Con Trump e il suo compagno di corsa J.D. Vance che si rivolgono alla folla, la scena prevedeva aerei provenienti da un museo dell'aviazione, cecchini posizionati sui tetti degli edifici vicini e una barriera antiproiettile intorno al podio. Dopo il consiglio dei servizi segreti dopo l'attacco in Pennsylvania, che aveva suggerito a Trump di evitare apparizioni all'aperto, un membro del pubblico con problemi di salute ha provocato la sua uscita inaspettata dal riparo protettivo. "Portate un medico, qui fa molto caldo", ha detto durante il suo discorso, prima di lasciare il palco per manifestare la sua preoccupazione per l'individuo e abbracciarla. Una situazione simile si è verificata all'evento della campagna di Harris a Milwaukee la sera precedente.

Prima di questo último evento pubblico, Trump aveva partecipato a una dozzina di eventi indoor dal tentato assassinio. "Non abbandoneremo i raduni all'aperto", ha promesso ai suoi sostenitori in Pennsylvania alla fine di luglio. Attualmente, sta attraversando gli stati oscillanti che potrebbero determinare le elezioni, cercando di distinguersi dalla Convention Nazionale Democratica a Chicago, dove Harris è al centro dell'attenzione.

Trump ignora i consigli degli advisor

Durante il suo discorso ad Asheboro, Trump ha suggerito che i suoi advisor e i leader del partito lo avevano incoraggiato a concentrarsi di più sugli argomenti politici e a ridurre le critiche personali al suo avversario. "Devo scendere a critiche personali? Non devo?" ha chiesto al pubblico, ottenendo il loro pieno sostegno alla sua posizione combattiva. "I miei advisor hanno lasciato l'edificio", ha scherzato.

Caratteristicamente, Trump ha infarcito il suo discorso di insulti grossolani. Non ha attaccato solo la vicepresidente Harris, ma ha criticato anche il presidente Joe Biden e l'ex presidente Barack Obama. Scontento del discorso di Obama alla convention democratica della notte precedente, Trump ha espresso il suo malcontento. "È stato piuttosto scortese ieri sera. Di solito miro alla cortesia, ma è difficile quando loro diventano personali", si è lamentato Trump. Obama lo aveva criticato per l'uso di soprannomi infantili, per la diffusione di teorie del complotto assurde e per la fissazione con le dimensioni della folla. Trump era anche scontento di Harris, proprio come lui, che continua a richiamare più di 10.000 sostenitori ai suoi eventi di campagna.

