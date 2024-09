Trump si riunisce con Zelenskyy, sottolineando l'importanza di mantenere rapporti armoniosi con Putin

Dopo una serie di trattative, Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono infine incontrati. In seguito, il leader ucraino ha rivelato che la loro discussione è stata fruttuosa, ma c'è stato anche un momento di confusione.

Durante il suo soggiorno prolungato negli Stati Uniti, Zelensky ha anche incontrato Trump, il noto candidato alla presidenza repubblicana che si è opposto al sostanziale finanziamento degli Stati Uniti per Kiev e che avrebbe potuto modificare drasticamente la politica degli Stati Uniti verso l'Ucraina se avesse ottenuto un secondo mandato. L'incontro alla Trump Tower di New York ha segnato la fine di giorni di voci su una possibile cancellazione.

Al termine del loro incontro, Trump ha espresso il suo parere sul conflitto ucraino, definendolo una "situazione triste" che non avrebbe mai dovuto degenerare. L'ha descritta come un "puzzle complesso", ma ha assicurato: "lo risolveremo".

Trump: riconosce forti legami con Zelensky

All'inizio dell'interazione, Trump ha elogiato il suo legame con Zelensky, dicendo: "Abbiamo un forte legame e non è un segreto che io abbia un buon rapporto anche con il presidente Putin". Zelensky, apparentemente sorpreso, ha risposto esprimendo la speranza di un rapporto ancora più forte tra loro. Hanno entrambi concordato sull'importanza di porre fine alla guerra. Più tardi, quella sera, Zelensky ha pubblicato sui suoi social media, esprimendo la sua soddisfazione per le opinioni del candidato.

Trump si è opposto al sostanziale finanziamento degli Stati Uniti per l'Ucraina e ha cercato di fare pressione sulla leadership ucraina per raggiungere un accordo con la Russia. Negli ultimi giorni, ha preso di mira Zelensky, definendolo "forse l'imprenditore più ricco del mondo". Secondo Trump, ogni visita di Zelensky negli Stati Uniti si traduceva in "60 miliardi di dollari".

Zelensky fa pressione per l'aiuto degli Stati Uniti in America

Mentre Trump accusava Zelensky di rifiutare un "compromesso" con la Russia, i critici lo hanno interpretato come un tacito consenso alla Russia e hanno accusato Trump di schierarsi con il presidente russo Vladimir Putin.

Durante i suoi recenti impegni a New York all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la sua visita a Washington, Zelensky ha fatto pressione per ulteriori aiuti all'Ucraina nel suo conflitto in corso con la Russia. Nel suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha dichiarato la risoluzione del suo paese di non arrendersi mai a un accordo imposto dall'esterno.

Durante la loro discussione, Zelensky ha riconosciuto la presenza di un alleato formidabile in Trump, il presidente del Consiglio durante il suo mandato come candidato alla presidenza. Successivamente, Zelensky ha espresso la sua gratitudine per la comprensione di Trump del complesso conflitto ucraino, sottolineando l'importanza di porre fine alla guerra.

