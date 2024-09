Trump si ritrova immerso nella savana dell'informazione fuorviante che ha aiutato a sviluppare

"Si stanno 'nutrendo' di cani," è diventata una battuta popolare tra i commentatori, che hanno riconosciuto che l'intera storia che distorceva i migranti haitiani che consumavano animali domestici in Ohio era una fake news, derivante da un profondo sfondo pregiudizievole.

Questo tipo di sensazionalismo, sebbene ripugnante, è diventato comune su Facebook in questi giorni.

Tuttavia, l'escalation di questa menzogna al palco del dibattito presidenziale evidenzia una dura realtà del web nel 2024: le informazioni ingannevoli si diffondono, le piattaforme rinunciano alla moderazione e l'IA peggiora la situazione.

Il comportamento di Trump durante il dibattito è stato descritto da CNN's Jake Tapper come "un post di 4chan portato in vita".

È un paragone azzeccato.

4chan, un forum online precedentemente innocuo per appassionati di anime nei primi anni 2000, testimonia ciò che accade quando si eliminano i controlli e i bilanciamenti da un sito di social media, lasciando solo una piccola comunità a regolarlo. Nel corso degli anni, 4chan si è trasformato in un terreno di coltura per violenza, teorie del complotto e la sua unica forma di "suprematismo bianco ribelle", come l'ha definita The Verge.

Navigando su Facebook o X, è difficile non notare un po' di questo disordine che trapela nei contenuti principali.

Come ha scritto la mia collega Clare Duffy la scorsa settimana, lo spam di Facebook sta aumentando e, nei casi peggiori, viene utilizzato per truffare e ingannare le persone - una tendenza che coincide con la deliberata strategia di Facebook di ridurre notizie e politica mentre si promuovono contenuti insipidi e guidati dall'IA nei feed degli utenti.

Su X, che Elon Musk ha acquisito nel 2022 e ha successivamente ridotto gli sforzi di moderazione, sono accettati discorsi d'odio e minacce violente.

Un rappresentante di Meta, la società madre di Facebook, ha dichiarato la scorsa settimana che si sforzano "di rimuovere e minimizzare la distribuzione di contenuti spam per garantire un'esperienza utente positiva" e "di prendere provvedimenti contro coloro che cercano di manipolare il traffico attraverso l'impegno ingannevole".

Musk, che ha licenziato il team di comunicazione di Twitter quando ha preso il controllo della piattaforma, non ha risposto alla richiesta di commento.

Senza dubbio, i contenuti provocatori e falsi hanno sempre esistito sui social media. La differenza ora è come rapidamente si evolvono in informazioni false, spesso alimentati da testi e immagini realistici prodotti dall'IA, con meno personale dedicato al monitoraggio e alla lotta contro le informazioni ingannevoli. In passato, era necessario seguire un processo meticoloso, supervisionato da moderatori umani, per ottenere una "verifica" su Twitter; ora, chiunque possa promuovere un'agenda specifica può ottenerla facilmente.

In sostanza, l'ascesa politica di Trump parallela la crescita e il deterioramento dei social media nell'ultimo decennio. L'ex celebrità ha promosso la sua ascesa politica in parte utilizzando la capacità dei social media di popolare menzogne e teorie del complotto tra le masse, iniziando con le sue accuse razziste "birther" contro il presidente Barack Obama.

Con la sua menzogna sulla mangiata di animali domestici al dibattito presidenziale, potrebbe aver attraversato così tanto il pantano online che non riesce a vedere oltre.

Pochi giorni fa, l'ex presidente ha pubblicato un'immagine generata da IA sulla sua piattaforma Truth Social, suggerendo che Taylor Swift lo avesse sostenuto. "Accetto", ha aggiunto al post.

Non sorprende che fosse un'immagine falsa - lo stesso tipo di spazzatura trasparente prodotta dall'IA che ha sommerso Facebook e X. O Trump non si è reso conto dell'inautenticità dell'immagine o non gli importava di ingannare i suoi sostenitori e promuovere l'endorsement falso.

Né delle due ipotesi suggerisce che si preoccupi molto del problema dell'informazione online.

Per quanto riguarda Taylor Swift, è preoccupata. Nel sostenere la vicepresidentessa Kamala Harris martedì, Swift ha scritto che la situazione con le immagini generate dall'IA di lei "ha rafforzato le mie preoccupazioni riguardo all'IA e i pericoli della diffusione di informazioni ingannevoli".

Ha concluso il post identificandosi come "una donna senza figli e con molti gatti" - un riferimento ai commenti ampiamente derisi dell'ex candidato alla vicepresidenza di Trump, JD Vance.

In risposta, Musk, il CEO miliardario di Tesla che ha condiviso anche la falsità della mangiata di cani su X questa settimana, ha intervenuto per ricordare a tutti la politica della sua piattaforma che consente la libera espressione, indipendentemente da quanto possa essere irrispettosa o intimidatoria verso una donna che non lo ha mai riconosciuto pubblicamente.

"Va bene, Taylor ... hai vinto ... ti darò un figlio e proteggerò i tuoi gatti con la mia vita".

