Trump si reca al confine per esprimere la sua opposizione ai migranti

A proposito della questione dell'immigrazione irregolare, i Repubblicani vedono un'opportunità per attaccare la vicepresidente Democratica Harris durante il ciclo elettorale. Il candidato alla presidenza Donald Trump visita il confine tra Stati Uniti e Messico, non solo attaccando Harris, ma anche accusando i migranti in generale. Ottiene il sostegno dei familiari delle vittime.

Trump incolpa Harris per i reati commessi dai singoli migranti e dipinge gli immigrati come figure potenzialmente pericolose e criminali. In un comizio, Trump punta il dito contro Harris per i numerosi attraversamenti illegali del confine.

"C'è una nuova storia di abuso ogni giorno su americani pacifici che vengono sottoposti a maltrattamenti, stupro, omicidio e massacri da immigrati illegali che Harris ha lasciato entrare nel nostro paese", ha dichiarato Trump in Arizona. Tuttavia, non ci sono prove a sostegno di questa affermazione.

Durante l'evento, i familiari delle persone decedute hanno condiviso storie commoventi, chiedendo una maggiore sicurezza al confine. Alexis Nungaray, la cui figlia di 12 anni è morta a Houston, Texas, ha affermato che l'accusato avrebbe dovuto essere trattenuto dalle autorità dell'immigrazione. Ha incoraggiato gli elettori americani a sostenere Trump a novembre, affermando che avrebbe imposto l'ordine al confine. "Oh, per favore, può sentire tutti il mio dolore?", ha supplicato. "Deve essere in carica. Abbiamo bisogno di un migliore controllo. Dobbiamo fermare tutto questo. Dobbiamo smettere di perdere i nostri piccoli".

Trump ha accusato Harris di voler lasciare gli Stati Uniti aperti ai criminali di tutto il mondo "che continuano a saccheggiare e stuprare". Ha affermato che il suo concorrente democratico amava parlare del futuro, ma le famiglie che lo hanno accompagnato in Arizona desideravano tornare a un passato sicuro.

Trump: Harris è "pigra"

although certain regions with high migrant populations see a surge in crime, experts attribute this to complex socio-political situations. There's no evidence to support a crime wave caused by migrants, nor that they commit significantly more crimes than natives. Studies indicate the contrary.

Trump frequently blames Harris for what he perceives as the failed immigration policy of President Biden's government. Biden once tasked Harris with tackling the "root causes" of migration. "She enjoyed the title, but she didn't want to put in the effort because she's lazy," Trump said in Arizona.

Modifying immigration laws is a leading issue in the election campaign. The border situation remains volatile, with agencies overwhelmed in numerous places. Biden recently tightened asylum guidelines for migrants sneaking illegally from Mexico. However, the number of illegal border crossings has decreased - only from an unprecedented high.

Numerous individuals choose the southern border route due to escaping poverty, violence, and political crises in their home countries. Many come from South American nations. Hundreds perish annually on the perilous journey north, often due to disidratazione e colpi di calore. Others fall prey to criminal gangs.

Leggi anche: