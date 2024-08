Trump si esibisce nella canzone "Titanic" - Céline Dion è indignata

Mentre Kamala Harris fa campagna su "Freedom", l'hit di empowerment di Beyoncé, Donald Trump utilizza il classico "Titanic" "My Heart Will Go On". Tuttavia, a differenza della sua rivale democratica, il repubblicano si è attirato le ire della cantante. La cantante canadese Céline Dion ha proibito l'uso della sua mega-hit "My Heart Will Go On" in un evento della campagna elettorale del candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump nello stato del Montana. L'uso del brano principale del blockbuster del 1997 "Titanic", insieme a un video, non era "in alcun modo" autorizzato, hanno spiegato la sua casa discografica e la sua etichetta discografica Sony Music Entertainment su Twitter. Dion non appoggia questo o qualsiasi uso simile. "E davvero questa canzone?" ha aggiunto la dichiarazione, riferendosi al celebre brano della pellicola vincitrice dell'Oscar sulla leggendaria nave che affonda. Alcuni utenti online hanno già tracciato paralleli tra la campagna di Trump e la nave che affonda. Nonostante Trump sia ancora in testa nei sondaggi nazionali, il candidato democratico alla presidenza Kamala Harris guida il suo sfidante repubblicano in tre stati cruciali, secondo i recenti sondaggi. Secondo i sondaggi del The New York Times e del Siena College, Harris ha il 50% dei consensi in Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, mentre Trump ne ha il 46%. Questi tre stati del Midwest, popolosi, sono fondamentali per vincere le elezioni presidenziali dell'8 novembre. I democratici trovano incoraggiamento nell'entusiasmo generato dalla candidatura di Harris, con molti che esprimono sollievo che l'81enne incumbente Joe Biden non sia più in corsa per la Casa Bianca. L'entusiasmo per Harris e il suo candidato alla vicepresidenza Tim Walz ha rallentato il crescente sostegno per Trump, che aveva goduto dopo l'attacco contro di lui dell'13 luglio e la Convenzione Nazionale Repubblicana.

Leggi anche: