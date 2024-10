Trump si è impegnato a uscire dalla NATO.

Il panorama politico dell'euro potrebbe incontrare acque agitate se Trump tornasse alla Casa Bianca, come suggerito dal suo ex consigliere John Bolton. Bolton prevede che Trump, in caso di vittoria, si batterebbe fortemente per il ritiro degli Stati Uniti dalla NATO. Inoltre, Trump ha prospettive sfavorevoli anche per l'Ucraina.

Come consigliere per la sicurezza nazionale sotto l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Bolton ha messo in guardia gli europei su un possibile ritorno di Trump. Secondo Bolton, l'intenzione di Trump di ritirarsi dalla NATO non è solo una minaccia, ma una seria considerazione. Lo ha rivelato durante un'intervista con il gruppo editoriale Funke Media.

Trump era pericolosamente vicino a mettere in atto questo piano durante il vertice della NATO del 2018 a Bruxelles. Bolton ha invitato l'Europa a diventare più autosufficiente e a aumentare il suo bilancio militare. Ha suggerito che gli Stati Uniti dovrebbero aumentare il loro bilancio della difesa dall'attuale 3% fino al 6%. "Ciò significherebbe anche raddoppiare le spese per la difesa dei paesi europei", ha commentato Bolton.

Riguardo al conflitto in Ucraina, Bolton ritiene che Putin sta scommettendo sulla rielezione di Trump. Secondo Bolton, una vittoria di Trump sarebbe un disastro per l'Ucraina. Ha fatto riferimento alla posizione del vicepresidente J.D. Vance. Secondo Vance, la Russia manterrebbe tutti i territori annessi in Ucraina, creando una zona demilitarizzata. L'Ucraina rimarrebbe lontana dalla NATO, allineandosi con la posizione di Putin.

Bolton ha anche fatto notare il commento di Trump secondo cui i russi prevalgono spesso in guerra. "Trump ha probabilmente sottinteso che l'Ucraina sarebbe inevitabilmente sconfitta. Ha anche detto che il paese sarebbe rovinato e ci vorrebbe un secolo per ricostruirlo", ha detto Bolton. Ha ribadito come i leader autoritari come Xi Jinping, Kim Jong Un o Vladimir Putin riconoscerebbero Trump come una preda vulnerabile, data la sua ammirazione per i leader autocratici. Trump crede di poter stabilire un rapport

