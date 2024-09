Trump si dichiara innocente in relazione alle presunte accuse di frode

La giudice Tanya Chutkan, gestendo la situazione, ha concesso a Trump l'opportunità di evitare l'imminente apparizione in tribunale, che è ora fissata per giovedì.

Il procuratore speciale Jack Smith ha presentato un'indagine aggiornata contro Trump alla fine di agosto nel caso di manomissioni elettorali, concentrandosi sui tentativi di Trump di capovolgere i risultati delle elezioni presidenziali del 2020.

Le nuove imputazioni del procuratore speciale Smith tengono conto della decisione del luglio del 2021 della Corte Suprema sulla parziale immunità dei presidenti per le azioni ufficiali, che continua ad avere peso anche dopo la fine del mandato.

Nell'indagine, Smith ribadisce tutte le precedenti accuse contro Trump: cospirazione per truffare gli Stati Uniti, ostacolo a un procedimento ufficiale, cospirazione per ostacolare un procedimento ufficiale e cospirazione contro il diritto dei cittadini di votare. Due di queste accuse comportano potenziali pene detentive fino a 20 anni.

Le accuse suggeriscono che Trump abbia tentato di ostacolare il riconoscimento della vittoria di Biden da parte del Congresso degli Stati Uniti. Il Campidoglio è stato assaltato dai sostenitori di Trump il 6 gennaio 2021 durante questo periodo di certificazione. In precedenza, Trump aveva incitato i suoi sostenitori con affermazioni infondate di manipolazione elettorale.

Data la complessità del distinguere tra le azioni ufficiali e personali di Trump, è altamente improbabile che ci sia un avvio del processo prima delle elezioni del 5 novembre. Questo rinvio è una vittoria significativa per Trump. Se dovesse riottenere la Casa Bianca, potrebbe ordinare al Dipartimento di Giustizia di abbandonare le accuse.

Trump si trova di fronte a diverse cause legali in corso. La decisione sull'immunità potrebbe anche influire sul suo caso in Georgia, dove è accusato di tentativi di manomissioni elettorali. Non è stata ancora fissata una data per questo processo.

In un altro caso, una giuria di New York ha dichiarato Trump colpevole di falsificazione di documenti aziendali per nascondere un pagamento di silenzio alla ex pornostar Stormy Daniels alla fine di maggio. Trump è diventato il primo ex presidente degli Stati Uniti a ricevere una condanna penale.

La sua sentenza in questo caso non è stata ancora dichiarata, con una data prevista per il 18 settembre. Tuttavia, l'équipe legale di Trump ha richiesto l'annullamento della sentenza di colpevolezza a causa della decisione sull'immunità.

La procura, guidata dal procuratore speciale Jack Smith, sta procedendo con il caso di manomissioni elettorali contro Trump, citando i suoi tentativi di capovolgere i risultati delle elezioni presidenziali del 2020. Durante il processo, la procura potrebbe argomentare che Trump è coinvolto nell'ostacolo al riconoscimento della vittoria di Biden da parte del Congresso degli Stati Uniti.

