Trump si augura un anno di divisioni in una rabbiosa sfuriata natalizia

Non è nello stile di Donald Trump.

L'ex presidente ha scatenato un torrente di furia e amarezza online, in gran parte sui suoi problemi legali, per tutta la vigilia e il giorno di Natale, anticipando la discordia e le ossessioni personali che infliggerà alla nazione in un anno elettorale cruciale, il 2024.

Trump si è scagliato contro il presidente Joe Biden e il consulente speciale Jack Smith, sostenendo in modo espansivo e falso che i suoi tentativi di rimanere al potere dopo aver perso le elezioni del 2020 rappresentavano una difesa vitale della democrazia americana e quindi erano perfettamente legali. In una marea di invettive in stampatello sul suo social network della verità, Trump ha inasprito la retorica estrema sull'immigrazione che ha attirato paragoni con la demagogia nazista degli anni '40 e ha riproposto la sua visione di un potere presidenziale illimitato che ha fatto temere ai critici l'autocrazia se dovesse vincere le prossime elezioni.

A sole tre settimane dall'inizio delle votazioni per la corsa alla nomination repubblicana, il candidato premier ha anche sottolineato la straordinaria misura in cui le false affermazioni sui brogli elettorali di tre anni fa sono ancora l'asse portante del suo progetto politico. E le sue sfuriate, in un momento in cui gli americani che festeggiano il Natale si riuniscono con i propri cari e cercano un momento di pace, lasciano intendere uno stato d'animo furioso e un negazionismo estremo. È probabile che ciò sollevi nuove preoccupazioni sul suo temperamento e sulla sua idoneità a ricoprire nuovamente il ruolo di comandante in capo e sia un oscuro presagio di ciò che potrebbe portare un altro mandato di Trump.

In uno dei suoi post, Trump ha mostrato un misto di rabbia e autocommiserazione mentre faceva molteplici affermazioni false o discutibili.

"HANNO SPIATO LA MIA CAMPAGNA ELETTORALE, HANNO MENTITO AL CONGRESSO, HANNO IMBROGLIATO CON IL FISA, HANNO TRUCCATO LE ELEZIONI PRESIDENZIALI, HANNO PERMESSO A MILIONI DI PERSONE, MOLTE DELLE QUALI PROVENIENTI DA CARCERI E ISTITUTI PSICHIATRICI, DI INVADERE IL NOSTRO PAESE. ISTITUTI PSICHIATRICI, DI INVADERE IL NOSTRO PAESE, HANNO FATTO UN CASINO IN AFGHANISTAN, E I DISADATTATI E I TEPPISTI DI JOE BIDEN, COME LO SQUILIBRATO JACK SMITH, MI STANNO DANDO LA CACCIA, A LIVELLI DI PERSECUZIONE MAI VISTI PRIMA NEL NOSTRO PAESE??? SI CHIAMA INTERFERENZA ELETTORALE. BUON NATALE!" Trump ha scritto alla vigilia di Natale.

Il suo umore è migliorato appena il giorno di Natale, quando ha accusato Biden di presiedere alle interferenze elettorali, con un riferimento alle 91 accuse penali e ai quattro processi penali che sta aspettando. Ma Trump ha promesso ai suoi sostenitori "Una grande e gloriosa vittoria per quei coraggiosi e valorosi patrioti che vogliono rendere l'America più grande". BUON NATALE A TUTTI!!!".

La nube legale di Trump grava su di lui

Trump è apparso particolarmente preoccupato per l'enorme nube legale che grava sul suo futuro, in particolare per le indagini relative alle presunte interferenze elettorali. Ha attaccato Smith, che sta portando avanti una causa federale contro di lui a Washington, e ha spinto le affermazioni del suo team legale secondo cui i suoi tentativi di rovesciare le elezioni del 2020 erano in realtà solo l'atto di un presidente che fa il suo dovere per garantire un'elezione libera e corretta. Tali affermazioni saranno esaminate da una corte d'appello e, in ultima istanza, probabilmente dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Trump si è anche scagliato contro la Corte Suprema del Colorado che ha stabilito la sua ineleggibilità a causa del divieto di insurrezione previsto dal 14° emendamento della Costituzione. Anche questo caso dovrebbe finire davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Le affermazioni di Trump, secondo cui avrebbe agito in linea con la sua autorità presidenziale, sono in contrasto con le prove già disponibili sul suo comportamento, come ad esempio la telefonata in cui ha chiesto al Segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger di "trovare" 11.780 voti per aiutarlo a ribaltare la vittoria di Biden in uno Stato cruciale. E proprio la settimana scorsa, il Detroit News ha riportato la registrazione di una telefonata in cui Trump esortava due funzionari della contea del Michigan a non certificare i risultati delle elezioni di Detroit nel 2020.

Nonostante le prove che Trump fosse pronto a distruggere la democrazia americana per rimanere al potere, i suoi rivali per la nomination repubblicana lo hanno attaccato solo in modo obliquo per aver causato le elezioni più traumatiche della storia americana moderna nel 2020. L'ex governatore della Carolina del Sud Nikki Haley, ad esempio, ha dichiarato il mese scorso di non essere d'accordo con la recente affermazione di Trump secondo cui i suoi avversari politici sono "parassiti" - un altro commento che ha richiamato analogie con la retorica nazista. "È il caos di tutto questo, giusto? Penso che abbia buone intenzioni. Ma il caos deve finire", ha detto agli elettori dell'Iowa. Il governatore della Florida Ron DeSantis ha ampiamente rimproverato a Trump di non aver mantenuto le promesse fatte al movimento Make America Great Again durante il suo primo mandato e ha affermato che sarebbe stato un miglior attuatore di tali politiche. In un town hall della CNN questo mese, DeSantis ha intensificato i suoi attacchi all'ex presidente, ma soprattutto sulla politica in materia di aborto, immigrazione ed economia. Il fatto che Haley e DeSantis, che competono per essere la principale alternativa a Trump, non osino martellare l'ex presidente sul 6 gennaio 2021, dimostra quanto le bugie di Trump sui brogli elettorali siano diventate ortodosse per la base del GOP.

Candidati come l'ex vicepresidente Mike Pence, più aggressivi nel descrivere le malefatte di Trump nel 2020, hanno già abbandonato la corsa alle primarie dopo che le loro campagne non sono andate a buon fine. L'ex governatore del New Jersey, Chris Christie, ha costruito la sua campagna elettorale criticando il comportamento di Trump in carica, ma si sta a malapena registrando nella corsa al di fuori del New Hampshire, il primo Stato delle primarie.

Non è la prima volta che Trump sfrutta un'occasione come il Natale per fare politica. Ed è ben noto per i suoi post sconsiderati sui social media. Ma questo sguardo sullo stato d'animo del leader repubblicano in questo periodo natalizio è particolarmente significativo in vista dei caucus del mese prossimo in Iowa e delle primarie in New Hampshire, dato che i sondaggi mostrano che ha buone possibilità di battere Biden in un eventuale incontro del 2024.

Milioni di americani probabilmente voteranno per Trump alle primarie presidenziali, dimostrando di non essere turbati dal suo comportamento o dal suo crescente estremismo. Altre decine di milioni di persone probabilmente lo sosterranno se diventerà il candidato repubblicano, nel tentativo di organizzare un'incredibile rimonta politica e diventare solo il secondo ex presidente a vincere un secondo mandato non consecutivo - nel caso di Trump, dopo aver lasciato Washington in disgrazia, pochi giorni dopo l'attacco della folla al Campidoglio da parte dei suoi sostenitori il 6 gennaio.

L'attrazione di Trump per questi elettori è stratificata. Molti repubblicani vedono la sua presidenza, con tutti i suoi sconvolgimenti, come un successo e un periodo di benessere economico. Altri accolgono il costante attacco di Trump alle istituzioni di responsabilità, come il sistema legale e i media, e i suoi attacchi agli esperti percepiti come elitari, come una campagna giustificata contro un sistema politico e di governo che ritengono li abbia delusi. E quando questo mese Trump ha detto che sarebbe stato un dittatore solo il "primo giorno" di una nuova presidenza, ha fatto leva sul desiderio di alcuni sostenitori di avere un leader autoritario le cui trasgressioni fanno parte della sua attrattiva politica.

Il fatto che così tanti elettori sembrino pronti a riabbracciare Trump è un commento sullo stato politico dell'America in vista di una nuova elezione che, dato il suo comportamento, sembra destinata a lasciare il Paese, indipendentemente dal risultato, ancora bloccato in un ciclo di rabbia politica e dislocazione.

I leader mondiali pregano per la pace nel periodo natalizio

L'umore cupo e amaro di Trump in questo Natale contrasta con i messaggi di altri leader mondiali che hanno sottolineato la necessità di pace e riconciliazione in un momento difficile con le guerre che infuriano a Gaza, in Ucraina, in Sudan e altrove. Nella sua annuale benedizione natalizia Urbi et Orbi , ad esempio, Papa Francesco ha chiesto la fine della guerra tra Israele e Hamas e il rilascio degli ostaggi israeliani, invocando la fine dell'operazione militare di Israele e del suo "spaventoso raccolto" di vittime civili. Anche il re britannico Carlo ha denunciato le guerre globali nella sua trasmissione del giorno di Natale, dicendo: "In un momento di conflitti sempre più tragici in tutto il mondo, prego che possiamo anche fare tutto ciò che è in nostro potere per proteggerci a vicenda". Il Re ha aggiunto: "Le parole di Gesù sembrano più che mai attuali: "Fate agli altri quello che vorreste fosse fatto a voi"".

Anche Biden, potenziale avversario di Trump alle elezioni generali del prossimo anno, ha condiviso sui social media il proprio messaggio natalizio agli americani, anche se il tono era molto diverso da quello del suo predecessore. "In questa vigilia di Natale, il mio augurio per voi e per la vostra famiglia è che vi prendiate qualche momento di riflessione tranquilla e che troviate quella quiete che è al centro della storia di Natale", ha scritto Biden su X. "Che possiate trovare pace in questa notte silenziosa. E il calore di coloro che vi circondano".

Trump, tuttavia, era ancora furioso lunedì pomeriggio. In uno dei suoi post più bizzarri e intemperanti, ha augurato un buon Natale ai "leader mondiali, sia buoni che cattivi, ma nessuno dei quali è così malvagio e 'malato' come i delinquenti che abbiamo nel nostro Paese". In un ultimo attacco a Biden e Smith, Trump ha scritto: "Che possano marcire all'inferno. DI NUOVO, BUON NATALE!".

Fonte: edition.cnn.com