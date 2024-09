Trump sembra mostrare apprensione per un altro confronto televisivo.

La maggioranza degli spettatori considera la candidata alla vicepresidenza democratica Kamala Harris aver tenuto il suo terreno durante il dibattito televisivo contro il candidato repubblicano Donald Trump. Tuttavia, Trump ha proclamato la sua vittoria e non sembra troppo entusiasta di partecipare a un altro scontro pubblico.

Il candidato repubblicano alla presidenza, Trump, è rimasto flessibile riguardo a un secondo dibattito. Ha argomentato: "Se vinci un duello televisivo, non è necessario ripeterlo". Ha lasciato intendere: "Vediamo cosa accade". Dopo il dibattito, Trump ha lanciato critiche contro il broadcaster ABC, accusandolo di trattamento ingiusto e chiedendo la revoca della sua licenza di trasmissione.

Nel loro primo dibattito televisivo della storia, martedì sera a Philadelphia, sia Trump che Harris, il suo avversario democratico, hanno partecipato a uno scambio acceso. Trump ha mostrato segni di irritazione in alcuni momenti, apparendo frustrato e adottando una posizione difensiva. D'altra parte, Harris ha affrontato direttamente Trump e ha mantenuto la sua compostezza per tutta la durata. Questo incontro ha rappresentato un importante traguardo per Harris, che era relativamente nuova alla corsa alla Casa Bianca.

Il confronto ha segnato l'inizio della fase cruciale delle elezioni presidenziali, previste per il 5 novembre. Un sondaggio CNN ha rilevato che il 63% degli elettori registrati ha considerato Harris la vincitrice, mentre già il 37% sosteneva Trump. Un sondaggio YouGov ha prodotto risultati identici, con il 54% che riconosceva la vittoria di Harris e il 31% quella di Trump. L'impatto complessivo del dibattito sulle elezioni rimane da vedere. Attualmente, Harris e Trump si stanno avvicinando l'uno all'altra nei sondaggi sull'opinione pubblica.

Trump ha pubblicato i risultati trionfali dei sondaggi sulla sua piattaforma digitale, Truth Social, rivendicando la vittoria. Tuttavia, questi sondaggi erano esclusivamente sondaggi online o voti degli spettatori da parte di certi media, non rappresentativi.

La preferenza del moderatore di Trump

Non è stata ancora stabilita una data definitiva per un secondo dibattito. Subito dopo il primo confronto, Harris ha proposto un sequel. In precedenza, Trump aveva espresso la sua posizione sulle ulteriori debates, manifestando una preferenza per Fox News. Dopo il dibattito, Trump ha chiamato il programma mattutino di Fox News, dichiarando che i moderatori suggeriti da Fox News, Bret Baier e Martha MacCallum, non dovrebbero presiedere alcun dibattito futuro. Trump ha suggerito alternative di Fox News, come Jesse Watters, Laura Ingraham e Sean Hannity, tutti ardenti sostenitori di Trump che regolarmente criticano i democratici.

Trump, d'altra parte, ha accusato ABC, i padroni di casa del dibattito di Philadelphia, di essere la "stazione broadcast più sleale". Ha lamentato che il dibattito era praticamente uno scontro tre contro uno a causa dei due moderatori, che hanno fact-checked alcuni dei suoi statements in tempo reale e li hanno etichettati come falsi.

Nel frattempo, il campo di Harris, compreso il suo compagno di corsa, Tim Walz, è entusiasta dell'endorsement di Taylor Swift e ha iniziato a vendere braccialetti dell'amicizia Harris-Walz. I TSwifties, la base di fan di Swift, tendono a indossare braccialetti dell'amicizia per promuovere la positività. Swift ha rivelato poco dopo il dibattito che voterà per Harris a novembre. Questo è un vantaggio significativo per il democratico, poiché Swift ha una notevole influenza sulla sua base di fan, in particolare le giovani donne, un'importante fascia di elettori.

Trump sembra insoddisfatto dell'endorsement di Swift. Ha detto: "Ha una storia di sostegno ai democratici. E per questo, potrebbe affrontare conseguenze nella sua carriera". Non è un fan di Swift, ha aggiunto. Alcune settimane fa, Trump ha condiviso ritratti generati da AI sulla sua piattaforma online, sostenendo che essi ritraevano Swift e i suoi fan che lo sostenevano. Questi immagini hanno spinto Swift a esprimere le sue opinioni politiche. Il candidato alla vicepresidenza di Trump, J.D. Vance, ha denigrato Swift, sostenendo che è una miliardaria senza alcun legame con le preoccupazioni e i problemi dell'americano medio.

I democratici, guidati dalla candidata alla vicepresidenza Kamala Harris, sono apparentemente ansiosi per un secondo dibattito dopo il loro primo incontro con Trump. Nonostante la disapprovazione di Trump per l'endorsement di Swift dei democratici, molti sondaggi suggeriscono che entrambi i candidati si stanno avvicinando l'uno all'altro nei sondaggi sull'opinione pubblica, con la maggioranza degli spettatori che considera Harris aver tenuto il suo terreno durante il loro primo dibattito.

