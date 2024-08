- Trump scatena pirotecnica digitale, o forse l'esplosione digitale dei fuochi d'artificio di Trump.

Prima dell'inizio della convention del Partito Democratico, Donald Trump, candidato presidenziale repubblicano, ha pubblicato una serie di post aggressivi sulla sua piattaforma Truth Social. Ha affermato che i Democratici erano "quasi lì" nel trasformarsi nel "Partito Comunista degli Stati Uniti" e ha chiamato la sua rivale democratica Kamala Harris "Compagno". In un post composto solo da lettere maiuscole, Trump ha accusato i Democratici di essere responsabili del "crimine dilagante". Tuttavia, le statistiche dell'FBI non confermano questa affermazione riguardo al crimine negli Stati Uniti, in particolare i crimini violenti, che sono in calo.

Trump è noto per il suo comportamento online infiammatorio e utilizza frequentemente la sua piattaforma Truth Social per denunciare gli avversari politici. In precedenza, aveva diffuso immagini manipolate o generate da AI. Una foto ritrae la cantante Taylor Swift nello stile del famoso poster di reclutamento "Zio Sam", che incoraggia un voto per Trump. Altre immagini mostrano giovani donne con magliette "Swifties for Trump". Una di queste immagini potrebbe essere una foto non modificata. Tuttavia, Swift ha sostenuto il candidato democratico Joe Biden nel 2020, sollevando speculazioni sul fatto che potrebbe appoggiare pubblicamente Harris questa volta.

Trump ha anche reagito a un incrocio postato dalla squadra di campagna di Harris, che ha distribuito un video di un evento della campagna repubblicana in Pennsylvania con numerosi posti vuoti. "Il pubblico di Trump sta lasciando la sala", diceva. Trump ha risposto su Truth Social con un video di posti pieni, scrivendo come didascalia: "Di nuovo al completo. Kamala aveva 220 partecipanti!!!" Probabilmente si riferiva a un evento di Harris in Pennsylvania, dove lei ha parlato ai volontari durante il fine settimana.

Mentre Harris e il suo candidato alla vicepresidenza Tim Walz ricevono applausi a Chicago, Trump e il suo candidato alla vicepresidenza J.D. Vance stanno pianificando diverse apparizioni negli stati oscillanti altamente contestati. Il tour inizia lunedì in Pennsylvania, seguito da eventi in Michigan, Wisconsin, North Carolina, Arizona, Georgia e Nevada. In Arizona, Trump intende visitare il confine tra Stati Uniti e Messico.

Trump ha già iniziato la sua strategia di campagna per le #USelection2024, facendo apparizioni negli stati oscillanti con il suo candidato alla vicepresidenza J.D. Vance. D'altra parte, l'avversario previsto Kamala Harris e il suo compagno di corsa Tim Walz stanno raccogliendo sostegno nelle regioni chiave.

Mentre il panorama politico si sposta verso le elezioni del 2024, Donald Trump continua a utilizzare la sua piattaforma online per mobilitare i sostenitori e criticare i suoi avversari, compresi gli attacchi contro i Democratici e Kamala Harris.

