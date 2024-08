Trump ritira le sue affermazioni precedenti riguardo all'avere autorità diretta sulla fissazione dei tassi di interesse.

"Un presidente ha il diritto di discutere i tassi di interesse, considerato che ho un certo istinto per questo," ha dichiarato Trump durante un'intervista con Bloomberg lunedì. "Non sto dicendo di essere io a muovere i fili, ma credo di meritare la possibilità di parlarne, proprio come chiunque altro."

"Penso che sia appropriato per un presidente esprimere le proprie opinioni," ha aggiunto Trump. "Ma non devono necessariamente attenersi ad esse."

Per gran parte del suo mandato, Trump ha cercato di influenzare la Fed a favore di un abbassamento dei tassi di interesse - una mossa che andava contro la norma e avrebbe potuto indebolire l'autonomia e il potere della banca centrale nel mantenere i livelli di occupazione e controllare l'inflazione.

Durante una conferenza stampa precedente, Trump aveva lasciato intendere di voler influenzare direttamente la politica monetaria.

"Credo fortemente che il presidente debba avere un certo input," ha dichiarato Trump durante la conferenza stampa. "Ho fatto fortuna, sono stato di successo e credo di avere un istinto migliore di molti di quelli che potrebbero essere alla Federal Reserve, o addirittura del presidente."

I presidenti hanno una storia di insoddisfazione per le politiche della Fed, ma la campagna aggressiva di Trump non aveva precedenti. La Fed è progettata per essere un organo di governo imparziale, protetto dalla manipolazione politica, per evitare di cadere in decisioni emotive che potrebbero disturbare l'equilibrio tra creazione di posti di lavoro e bassa inflazione.

Trump ha criticato il presidente della Fed Jerome Powell, che Trump aveva nominato nel 2017, per aver giudicato male il momento degli aggiustamenti dei tassi di interesse durante il suo mandato. Trump ha avuto scontri pubblici con Powell per anni, esprimendo spesso la sua disapprovazione per la decisione della Fed di aumentare i tassi durante il ciclo di aumento dei tassi pre-Covid di Powell.

Trump ha detto a Bloomberg durante l'intervista che è ancora troppo presto per decidere un successore per il presidente della Fed. Trump aveva dichiarato in una intervista separata con Bloomberg dello scorso mese che non licenzierebbe Powell se fosse rieletto. "Specialmente se penso che stia facendo la cosa giusta," ha detto Trump. Tuttavia, Trump ha anche fatto capire che non ri

