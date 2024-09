Trump rinvia la condanna

Dopo la sentenza che ha stabilito che Donald Trump ha pagato denaro per tacitare una pornostar, l'ex presidente sta cercando di rimandare la sua condanna. Recentemente, uno di questi tentativi è fallito. L'ex comandante in capo ora rischia di finire in prigione per un massimo di quattro anni.

In una recente udienza nel distretto meridionale di New York, un giudice ha respinto la richiesta di Donald Trump di assumere il controllo del caso. Il giudice Alvin Hellerstein ha rifiutato di acconsentire alla richiesta dei legali di Trump di presentare documenti, sostenendo che il team dell'ex presidente non aveva fornito prove sufficienti per far sì che un tribunale federale assumesse la giurisdizione.

Trump ha sostenuto che il tribunale federale dovrebbe assumere il controllo del caso, con i suoi legali che affermano che il processo a livello statale viola i diritti costituzionali del candidato presidenziale repubblicano e contraddice una sentenza della Corte Suprema riguardante l'immunità presidenziale. Con questo movimento, Trump ha cercato di capovolgere la sua condanna e rimandare l'udienza di condanna del 18 settembre.

In precedenza, Hellerstein aveva respinto una petizione simile di Trump per trasferire il caso a un tribunale federale. Infine, la sentenza della Corte Suprema alla fine di luglio non ha influenzato la precedente decisione di Hellerstein che le transazioni di denaro per tacitare la pornostar Stormy Daniels erano attività private e non ufficiali al di fuori dei poteri esecutivi del presidente.

La recente sentenza della Corte Suprema ha confermato l'idea che i presidenti uscienti godono di un'immunità assoluta dalla prosecuzione per gli atti compiuti mentre erano in carica. Tuttavia, Trump è stato riconosciuto colpevole di tutte le accuse nel caso del denaro per tacitare perché questi atti sono stati commessi prima della sua presidenza.although a jail sentence for a guilty verdict is deemed improbable, Trump could still face up to four years in prison.

In un tentativo di contestare la sua condanna, Donald Trump ha chiesto a un giudice a New York City di trasferire il suo caso di denaro per tacitare a un tribunale federale. Nonostante la recente sentenza della Corte Suprema che conferma l'immunità dei presidenti uscienti, il giudice Alvin Hellerstein a New York City ha rifiutato la richiesta di Trump, sostenendo che il suo team non aveva fornito prove sufficienti.

