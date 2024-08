Trump respinge le richieste di fermare gli attacchi personali contro Harris

L'ex presidente ha dichiarato inoltre riguardo a Harris che ha "poco rispetto per la sua intelligenza" e che sarebbe un "terribile presidente". Haley aveva esortato Trump martedì a smettere di attaccare personalmente Harris e concentrarsi invece su dibattiti sostanziali con la candidata democratica alla presidenza.

L'elezione non può essere vinta discutendo della "razza" di Harris o chiamandola "stupida", ha detto Haley sul canale di notizie di destra Fox News. L'ex ambasciatrice e ex governatrice si riferiva ai ripetuti attacchi di Trump alla intelligenza della sua rivale e alle sue domande sull'identità afroamericana di Harris. Harris è la figlia di un giamaicano di colore e sua madre è dell'India.

Haley aveva perso contro Trump nelle primarie repubblicane ma ora sostiene la sua candidatura. Trump, parlando a una conferenza stampa al suo club golfistico a Bedminster, nel New Jersey, ha detto che apprezza i consigli di Haley ma deve condurre la campagna "a modo mio".

L'ex presidente ha anche descritto la sua campagna come "molto tranquilla": "Non c'è gridare. (...) Sono una persona molto tranquilla, credetemi o no".

Tuttavia, l'ex presidente ha anche detto di Harris: "Sono molto arrabbiato con lei per quello che ha fatto al paese. Sono molto arrabbiato con lei per aver usato il sistema giudiziario contro di me e altre persone". Trump si riferiva ai procedimenti legali in corso contro di lui, che spesso descrive come congiure democratiche.

Il 78enne ha anche detto di essere personalmente attaccato da Harris, che lo definisce insieme al suo candidato alla vicepresidenza J.D. Vance "strano". Il termine "strano" è stato spesso usato da Harris e altri democratici contro Trump e Vance nelle ultime settimane, ma non è altrettanto offensivo dei ripetuti commenti di Trump sulla mancanza di intelligenza della sua rivale.

Trump ha di nuovo definito Harris una "radical leftist" e l'ha accusata di avere "una forte inclinazione comunista". Ha detto che l'unica cosa che Harris potrebbe offrire è "inflazione terribile, grandi crimini e la morte del sogno americano".

Questa è stata la seconda conferenza stampa di Trump dalla scorsa settimana. Il populista di destra è stato sulla difensiva da quando il presidente Joe Biden ha annunciato il 21 luglio, dopo settimane di dibattito sulla sua idoneità mentale, che non si sarebbe candidato per la rielezione a novembre, e il Partito Democratico ha rapidamente unito

