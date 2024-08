Trump racconta un aneddoto di volo selvaggio - tutti gli interessati non sono d'accordo

Trump racconta un incidente sfiorato con un elicottero, sostenendo di averlo vissuto con l'ex sindaco di San Francisco Willie Brown. Tuttavia, questa versione della storia sembra essere falsa. Il candidato presidenziale sembra aver confuso alcuni dettagli.

Ancora una volta, il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump si è confuso con una storia che non regge alla verifica dei fatti. Durante una conferenza stampa lo scorso giovedì, l'82enne ha raccontato un volo in elicottero che avrebbe condiviso con l'ex sindaco di San Francisco Willie Brown, durante il quale entrambi avrebbero rischiato la vita.

Cosa sia effettivamente successo durante il presunto volo rimane poco chiaro. "Sono crashato con lui in un elicottero", ha detto Trump inizialmente ai giornalisti riguardo al suo supposto viaggio con Willie Brown. "Pensavamo che fosse finita". Poi ha detto che l'elicottero aveva dovuto effettuare un atterraggio di emergenza. Inoltre, Trump ha sostenuto che Brown gli avrebbe detto "cose orribili" sulla candidata democratica alla presidenza Kamala Harris durante il volo. Brown aveva avuto una breve relazione con Harris circa 30 anni fa.

Subito dopo la conferenza stampa di giovedì, Willie Brown ha dichiarato al "San Francisco Chronicle" di non essere mai stato in elicottero con Trump e di non aver mai parlato male di Harris. "Mi conosci abbastanza bene da sapere che ne avresti sentito parlare se avessi rischiato di schiantarmi in elicottero con qualcuno", ha dichiarato il giornale citando le sue parole.

Trump si attiene alla sua versione della storia

Sembra invece probabile che Trump abbia confuso due influenti politici della California. Nel 2018, durante il suo mandato presidenziale, Trump ha sorvolato le zone della California devastate dagli incendi a bordo di un elicottero - insieme all'allora governatore della California Jerry Brown, come riportato da NBC News. Tuttavia, secondo un rappresentante di Brown che era anche a bordo del volo, non ci sono state turbolenze o atterraggi di emergenza. Harris non è stata un argomento di conversazione, secondo il "New York Times".

Invece, le storie di Trump potrebbero riferirsi a un volo del 1990. Nate Holten, che era anche un politico della California, ha dichiarato a "Politico" di aver fatto un volo in elicottero con Trump per raggiungere il New Jersey all'epoca, che era effettivamente turbolento. Alcuni equipaggiamenti della macchina avevano fallito e c'era stato quasi un incidente.

