Trump pubblica su X per la prima volta in quasi un anno prima della conversazione con Elon Musk

Tra i vari post di Trump del lunedì, ce n'è uno di due minuti e mezzo che presenta copertura mediatica della perquisizione federale della sua residenza di Mar-a-Lago dell'agosto 2022 e le sue accuse da parte del Dipartimento della Giustizia. Trump sostiene regolarmente durante la campagna che è vittima di ciò che definisce "persecuzione politica", e il video sembra amplificare questa affermazione.

"I non avrei mai pensato che potesse succedere qualcosa del genere in America. Il solo crimine che ho commesso è quello di difendere coraggiosamente la nostra nazione da coloro che cercano di distruggerla. Più un sistema rotto ti dice che hai torto, più devi essere certo di continuare a spingere avanti", dice Trump nella voce fuori campo.

Il video include frasi che sono diventate un classico dei discorsi di campagna di Trump, tra cui: "Vogliono portarmi via la libertà, perché non permetterò mai che la prendano da te. Vogliono zittirmi, perché non permetterò mai che zittiscano te. Non ce l'hanno con me. Ce l'hanno con te, e io mi trovo semplicemente sulla loro strada".

Trump ha anche ripostato un messaggio dal conto ufficiale di X della sua campagna che promuove il suo incontro del lunedì sera sulla piattaforma con Musk. La conversazione in diretta è prevista per le 20:00 ET.

"Sarà l'intervista del secolo!" recita il post in maiuscolo.

L'ultima volta che Trump è stato attivo su X è stato per pubblicare una foto della sua foto segnaletica del 24 agosto 2023, dopo essere stato processato in un carcere di Atlanta nel caso di sottrazione di elezioni in Georgia. Nel frattempo, la sua piattaforma social preferita è stata il suo stesso Truth Social.

Trump ha pubblicato un altro video lunedì che lo mostra camminare lungo un corridoio mentre si sente la voce di frasi che sono diventate un classico dei suoi discorsi di campagna: "Questa è la battaglia finale. Con te al mio fianco, demoliremo lo stato profondo. Espelleremo i bellicisti dal nostro governo. Espelleremo i globalisti. Espelleremo i comunisti, i marxisti e i fascisti. Butteremo fuori la classe politica malata che odia il nostro paese. Distruggeremo i media falsi. E libereremo l'America da questi villain una volta per tutte".

E in un altro post, Trump ha chiesto: "Stai meglio ora di quando ero presidente?"

"La nostra economia è in frantumi. Il nostro confine è stato cancellato. Siamo una nazione in declino. Rendiamo il sogno americano AFFORDABILE di nuovo. Rendiamo l'America SICURA di nuovo. Rendiamo l'America GRANDE di nuovo!" ha scritto.

Nei suoi discorsi di campagna, Trump accusa spesso i suoi critici di impegnarsi in persecuzione politica.

I post sui social media di Trump spesso ruotano intorno alla politica e al suo ruolo come figura politica.

