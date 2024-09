Trump propone riduzioni fiscali per l'elettorato che vuole sconfiggere alle elezioni

In un incontro a New York questa settimana, l'ex presidente ha promesso di ridurre gli obblighi fiscali se gli elettori lo sostengono.

Il metodo con cui Trump intende attuare queste riduzioni fiscali varia in base al sostegno che cerca.

In Nevada, uno stato confinante che dipende pesantemente dai voti dei dipendenti dei casinò, dei camerieri e dei lavoratori degli hotel, Trump ha garantito l'eliminazione delle tasse federali sulle mance. Per la popolazione in pensione, che è un gruppo di votanti affidabile, Trump ha proposto un diverso incentivo: "Gli anziani non dovrebbero pagare tasse sulla sicurezza sociale!" ha dichiarato sui social media. Verso i lavoratori blue-collar che la sua campagna sta cercando aggressivamente di conquistare, Trump ha promesso questo mese di abolire le tasse sulle ore straordinarie.

"È ora che la classe lavoratrice riceva finalmente un po' di respiro e questo è ciò che stiamo facendo", ha dichiarato Trump a Tucson, in Arizona, menzionando diverse professioni come poliziotti, infermieri, lavoratori edili e altri lavoratori specializzati che ne trarrebbero beneficio.

Inoltre, la sua recente proposta - una detrazione più grande per coloro che pagano tasse statali e locali più elevate - l'ha presentata come "risparmio di migliaia di dollari per i residenti di" il suo stato precedente, New York (che afferma di poter ancora vincere), ma anche della Pennsylvania, lo stato più contestato della campagna del 2024.

In totale, i suoi tagli fiscali proposti ammontano a trilioni di dollari.

Nel suo terzo mandato come presidente, Trump cerca di semplificare il messaggio del suo partito per appellarsi a più elettori della classe lavoratrice. Slogan audaci come "Nessuna tassa sulle mance" e "Ridiamo l'America" hanno sostituito i principi repubblicani classici - compresa la riduzione del deficit - e le dichiarazioni di politica dettagliata nella piattaforma snellita che ha imposto al GOP durante la loro convention di luglio a Milwaukee.

Le sue proposte fiscali questa volta sono adatte per gli striscioni delle campagne e per l'uso negli spot televisivi, molti dei quali sono attualmente in onda negli stati chiave. Un PAC pro-Trump ha addirittura stampato "Nessuna tassa sulle mance" su adesivi per sostenitori da apporre sui loro conti del ristorante.

Tuttavia, sebbene le proposte di taglio fiscale di Trump possano appellarsi a certi elettori, la loro natura vaga rende difficile determinare esattamente chi ne trarrebbe beneficio.

Inoltre, queste misure metterebbero una notevole pressione sul bilancio federale e, probabilmente, sui programmi di sicurezza sociale e Medicare. Trump non ha specificato come intende coprire questi tagli fiscali, se non indicando i dazi, che afferma genereranno trilioni di dollari di entrate - sebbene potrebbe non essere sufficiente a coprire tutte le sue promesse, secondo alcuni esperti.

Come ha osservato Howard Gleckman, senior fellow del centro di politica fiscale Urban-Brookings, "si può quasi vedere il gruppo di focus che stava dietro a ciascuna di queste proposte".

Le vaghe ma mirate proposte di taglio fiscale di Trump rispondono a un pubblico ancora incerto sull'inflazione e mirano a mettere più denaro nelle loro tasche se rieletto. Le preoccupazioni rimaste sui prezzi e sui salari continuano a influenzare molti elettori mentre si avvicinano alle elezioni, a vantaggio di Trump, che è generalmente considerato più adatto a gestire l'economia.

Tuttavia, dal momento in cui Harris ha sostituito il presidente Joe Biden nella corsa, il divario nei sondaggi tra Trump e il suo rivale democratico in materia di economia si è ristretto. Come Trump, Harris ha presentato una serie di proposte economiche populiste - compresa la sua proposta di abolire le tasse federali sulle mance, che Trump ha accusato di copiare.

Harris, a sua volta, si concentra su crediti e detrazioni fiscali mirati per offrire sollievo a specifiche categorie di persone. Per aiutare le famiglie con il costo dell'educazione dei figli, ha proposto di ripristinare l'espansione del credito d'imposta per i bambini del piano di soccorso americano a un massimo di 3.600 dollari all'anno, rispetto ai 2.000 attuali, e di renderlo permanente. Vuole anche offrire un credito d'imposta per i figli di 6.000 dollari alle famiglie con neonati.

Per i primi acquirenti di case, il piano di Harris offrirebbe fino a 25.000 dollari di sostegno per la caparra e un credito d'imposta di 10.000 dollari. Harris ha anche proposto di aumentare la detrazione fiscale per le nuove piccole imprese a 50.000 dollari, rispetto ai 5.000 attuali.

Le promesse di taglio fiscale di Trump

Trump ha iniziato la sua campagna di tagli fiscali a un comizio in Nevada a giugno, dove ha promesso di abolire le tasse sulle mance.

Tuttavia, questa proposta potrebbe non essere significativa per alcuni lavoratori con mance, in quanto molti guadagnano insufficientemente per pagare le tasse federali sul reddito. Secondo il centro di politica fiscale, circa il 60% delle famiglie con lavoratori che ricevono mance ne trarrebbe beneficio, con tagli fiscali medi di circa 1.800 dollari.

Se Trump elimina anche le tasse sui salari, che finanziano la sicurezza sociale e Medicare, allora quasi tutti i lavoratori con mance riceverebbero un taglio fiscale, per un totale di circa 2.100 dollari, compresi sia le tasse sul reddito che quelle sui salari, secondo il centro di politica fiscale. Tuttavia, questi lavoratori riceverebbero poi pensioni della sicurezza sociale più piccole dopo la pensione.

Inoltre, l'eliminazione delle tasse sulle mance avrebbe un impatto negativo sul bilancio federale, riducendo le entrate di circa 150-250 miliardi di dollari in un decennio, secondo il comitato per la responsabilità federale, un gruppo di sorveglianza.

Questa proposta sarebbe inizialmente vantaggiosa per numerosi anziani. Ridurrebbe il carico fiscale medio per le famiglie statunitensi di circa 550 dollari, sebbene la riduzione vari notevolmente a seconda del livello di reddito, secondo il centro di politica fiscale. Gli anziani a basso reddito, che non pagano tasse sui loro benefici della sicurezza sociale, vedrebbero pochi, se non addirittura nessun, cambiamento. Le famiglie a medio e alto reddito, invece, vedrebbero il più grande aumento del reddito dopo le tasse.

Tuttavia, l'eliminazione di questa tassa avrebbe anche un impatto sulla stabilità dei fondi fiduciari di both Social Security e Medicare, che sono attualmente finanziariamente instabili. La depletion del fondo fiduciario della pensione della Social Security accelererebbe di più di un anno, e il fondo fiduciario dell'assicurazione ospedaliera di Medicare sarebbe esaurito sei anni prima, apparentemente dal Comitato per un Bilancio Federale Responsabile. Una volta che i fondi fiduciari sono esauriti, i programmi di assistenza non saranno in grado di pagare integralmente i benefici. Gli anziani che finiscono per subire tagli alle pagamenti più grandi dei loro risparmi fiscali alla fine soffriranno, con i destinatari a basso reddito che subiranno l'impatto maggiore.

L'eliminazione di questa tassa avrebbe anche un effetto moltiplicatore sui deficit federali, secondo un'analisi del comitato, di circa $1,6 trilioni a $1,8 trilioni entro il 2035.

Di recente, Trump ha dichiarato che avrebbe abolito le tasse sulla retribuzione straordinaria, che potrebbe beneficiare sia i lavoratori a ore che certi dipendenti a salari. Tuttavia, senza ulteriori dettagli, è difficile determinare i beneficiari specifici e i loro potenziali risparmi. Sulla base delle stime della fondazione conservatrice Tax Foundation, l'eliminazione delle tasse federali sulla retribuzione straordinaria potrebbe ammontare a $680 miliardi in un decennio, mentre l'eliminazione di entrambe le tasse sul reddito e sui salari potrebbe aumentare la spesa a $1,1 trilioni.

Di recente, Trump ha annunciato la sua intenzione di abolire il limite di $10.000 sulle detrazioni fiscali statali e locali, o SALT, su Truth Social, prima di un comizio a New York. La maggior parte dell'impatto di questo tetto è sostenuta da individui ad alto reddito negli stati blu ad alta tassazione che deducono le loro detrazioni.

L'eliminazione del tetto avrebbe un effetto maggiore sul costo dell'estensione dell'Act on Tax Cuts and Jobs del 2017 di $1,2 trilioni in un decennio, secondo il Comitato per un Bilancio Federale Responsabile, che ha descritto un tale movimento come "costoso, distorto e regressivo". quasi il 92% di questo sollievo sarebbe a favore del 10% delle famiglie più ricche, mentre meno dell'1% sarebbe a favore del 60% più basso.

L'approccio di Trump al populismo economico non si limita ai tagli fiscali. Al comizio di New York, Trump ha promesso di imporre un tetto temporaneo sui tassi di interesse delle carte di credito al 10%, permettendo ai "cittadini americani" di recuperare. Il tasso tipico delle carte di credito è quasi il 21%, mentre il tasso medio delle carte di credito al dettaglio è a un massimo storico del 30,45%. Il debito delle carte di credito ha superato $1 trilione, e un numero crescente di individui sta avendo difficoltà a ripagare i loro debiti.

Tuttavia, la fondazione conservatrice Heritage non è favorevole all'imposizione di un tetto sui tassi di interesse delle carte di credito, paragonandola a "controlli sui prezzi" – un termine che Trump ha usato per criticare la proposta di Harris di bandire il prezzo di carrello aziendale.

Se queste proposte diventeranno legge è incerto, poiché necessitano dell'approvazione del Congresso, che potrebbe rimanere diviso dopo le elezioni di novembre.

Trump ha condiviso la sua intenzione di eliminare le tasse sui salari delle mance in un pubblico del Nevada, promettendo di attuare il cambiamento immediatamente. Tuttavia, la sua campagna ha poi ritrattato questa tempistica.

"Il presidente Trump chiederà al Congresso di eliminare le tasse sulle mance", ha informato la portavoce Karoline Leavitt a CNN a giugno.

In risposta alla proposta di Trump di eliminare le tasse sui salari delle mance, Harris lo ha accusato di copiare la sua idea.

Considerando le proposte fiscali di Trump, si prevede che la politica per le prossime elezioni ruoterà pesantemente intorno alle questioni economiche e ai tagli fiscali.

Leggi anche: