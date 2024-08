- Trump propone finanziamenti governativi per le procedure di inseminazione artificiale.

"È tutto riguardo alla crescita della popolazione," ha dichiarato il candidato alla presidenza Donald Trump durante un comizio a Potterville, Michigan. Ha proposto un imprevisto impegno, suggerendo che se dovesse conquistare la presidenza il 5 novembre, il governo americano coprirebbe i costi dell'inseminazione artificiale, o come è comunemente nota, la fecondazione in vitro (FIV). In alternativa, Trump ha suggerito di costringere le compagnie assicurative a includere questo trattamento nei loro piani di copertura - una posizione insolita per il partito repubblicano.

"Vogliamo davvero più neonati, e per incentivare questo, permetteremo ai genitori di richiedere detrazioni fiscali più elevate per le spese relative ai figli," ha spiegato Trump, a 78 anni. Ha sottolineato che il costo dell'inseminazione artificiale spesso scoraggia molte persone dal cercare il trattamento. "Pagheremo il conto, e supporteremo le famiglie," ha precisato Trump in un'intervista successiva con NBC.

L'inseminazione artificiale sotto i riflettori politici

La questione dell'inseminazione artificiale ha attirato l'attenzione nelle elezioni USA. La Corte Suprema dell'Alabama ha recentemente decriminalizzato gli embrioni congelati, classificandoli come bambini. Di conseguenza, diverse cliniche per la fertilità nello stato hanno interrotto i trattamenti a causa di varie domande legali e potenziali cause legali. La sentenza si allinea con la posizione del movimento pro-vita, che considera gli embrioni e i feti come bambini che meritano protezione legale.

La decisione controversa ha scatenato un dibattito a livello nazionale, con molti repubblicani che lottano per formare una posizione. La legislatura dell'Alabama ha ultimately ripristinato l'accesso alla FIV. Trump ha subsequently espresso il suo sostegno per la procedura, rispecchiando la posizione della maggioranza in America. I democratici hanno messo in guardia sull'erosione dei diritti delle donne in America e hanno previsto il possibile annullamento del diritto all'aborto.

Due anni fa, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha revocato il diritto costituzionale all'aborto. Trump ha giocato un ruolo chiave nel plasmare la deriva conservatrice della corte, rendendo possibile questa sentenza.

"Con le politiche proposte da Trump, il governo assumerebbe le spese dell'inseminazione artificiale, aiutando le coppie che vogliono iniziare una famiglia ma sono scoraggiate dai costi elevati."

"Questa affermazione di Trump segnala un cambiamento nella posizione del partito repubblicano sulla copertura sanitaria, sostenendo l'inclusione della FIV nei piani assicurativi gestiti dalle compagnie private."

Leggi anche: