Trump propone di riconsiderare la sua limitazione sulle detrazioni per le tasse statali e locali.

Su Truth Social, facendo riferimento al suo comizio di mercoledì a Long Island, New York, dove numerosi residenti hanno sofferto a causa del tetto, Trump ha dichiarato che eliminerà il tetto SALT, abbasserà le tasse e offrirà ulteriori vantaggi.

Eliminare il tetto SALT è solo una delle molte riduzioni fiscali proposte da Trump durante la sua campagna. La scorsa settimana, ha sostenuto l'abolizione delle tasse sui pagamenti straordinari, e in precedenza ha menzionato l'eliminazione delle tasse sulle mance e sui benefici della sicurezza sociale se dovesse diventare presidente.

Trump e i legislatori repubblicani hanno incluso il controverso tetto SALT, che limita la deduzione fiscale per le tasse statali e locali a $10,000, nella legge sulle riduzioni fiscali e gli incentivi alla crescita economica come mezzo per bilanciare altre riduzioni fiscali. Principalmente a danno dei contribuenti ad alto reddito negli stati a maggioranza democratica che deducono le spese, l'impopolarità del tetto SALT ha spinto diversi rappresentanti repubblicani di quegli stati a sostenere la sua eliminazione mentre il partito cerca di mantenere il controllo della Camera in questo anno elettorale.

I rappresentanti democratici hanno anche promesso di abolire il tetto. Riguardo al cambio di politica di Trump, il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer, che rappresenta New York, ha dichiarato martedì: "Ho sempre sostenuto l'abolizione del tetto SALT. Lo considero una legge vile sostenuta da Donald Trump, che mira principalmente agli stati blu e beneficia i loro residenti in molti modi".

Il tetto, come altre disposizioni fiscali individuali nella legge sulle riduzioni fiscali e gli incentivi alla crescita economica, scadrà alla fine del 2025. Fino ad ora, Trump ha costantemente dichiarato che estenderà integralmente le misure in scadenza.

Rimuovere o eliminare il tetto sarebbe finanziariamente gravoso - uno dei motivi per cui i leader repubblicani hanno ritardato gli sforzi per modificarlo. Eliminare il limite aumenterebbe il costo dell'estensione della legge sulle riduzioni fiscali del 2017 di $1.2 trilioni in un decennio, secondo il Comitato per una Federazione Responsabile, che ha definito tale mossa "costosa, distorta e regressiva". Più del 92% del sollievo sarebbe per le prime dieci famiglie; meno dell'1% beneficerebbe i primi sessanta.

CNN’s Morgan Rimmer ha contribuito a questo report.

