Trump propone di modificare il 25° emendamento per facilitare la possibile rimozione di un vicepresidente.

Se si tenta una simile manovra nascondendo il presidente degli Stati Uniti, è un'immediata giustificazione per l'impeachment e il rimozione dalla carica, come è successo, ha dichiarato Trump durante un comizio a Mosinee, Wisconsin.

Dopo la deludente performance di Biden nei dibattiti di giugno e la sua successiva decisione di ritirarsi dalla corsa presidenziale un mese dopo, Trump e i suoi colleghi repubblicani hanno incolpato la vicepresidente Kamala Harris e i democratici di vertice per aver nascosto un decadimento delle capacità cognitive del presidente.

La campagna di Harris ha scelto di non commentare le affermazioni di Trump sabato.

La vicepresidente Harris ha continuato a difendere Biden e le sue capacità cognitive, dichiarando a CNN lo scorso mese di non avere rimpianti nel confermare settimane dopo il dibattito che Biden era in grado di servire un altro mandato quadriennale.

"Per nulla", ha detto Harris a CNN's Dana Bash nella sua prima importante intervista televisiva da quando è diventata la nuova candidata democratica. "Ha l'intelligenza, la dedizione, il giudizio e la temperamento che credo genuinely meritino gli americani nel loro presidente".

La proposta di Trump emerge mentre continua a navigare nel terreno cambiato della corsa del 2024. Nel tentativo di creare un messaggio coerente per contrastare i guadagni di Harris, Trump ha continuato a criticare Biden. Durante il suo comizio di sabato, l'ex presidente ha descritto la vittoria di Biden nelle primarie democratiche del 2020 come un "miracolo" e ha deriso la sua performance all'State of the Union di marzo e ai dibattiti di giugno.

"Siamo governati da persone ridicole - ridicole, ridicole persone", ha detto Trump sabato. "E l'abbiamo imparato durante il dibattito con Joe. Come è andata a finire?"

Il 25° emendamento stabilisce la successione presidenziale e il metodo per rimuovere un presidente, che richiede l'approvazione del vicepresidente e della maggioranza del gabinetto del presidente. Non affronta la rimozione forzata di un vicepresidente. La ratifica di un emendamento costituzionale richiede l'approvazione di tre quarti degli stati USA.

L'impeachment, un processo indipendente che non richiede di modificare la Costituzione, richiede una semplice maggioranza di voti alla Camera per adottare gli articoli di impeachment e successivamente una due terzi dei voti al Senato per condannare. Trump è stato impeached due volte dalla Camera durante il suo primo mandato, ma non è stato rimosso dall'ufficio dal Senato.

La proposta di Trump di modificare il 25° emendamento assomiglia a passati richiami per espellerlo dall'ufficio. Alcuni membri del gabinetto dell'ex presidente hanno discusso

