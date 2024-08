- Trump pronuncia un discorso dietro una barriera trasparente

Il aspirante alla presidenza Donald Trump è tornato in azione, questa volta sotto il cielo aperto, dopo l'incidente sfortunato di luglio. Il suo evento all'aria aperta post-tentativo nella crucialissimo stato della Carolina del Nord ha visto Trump protetto da una barriera di vetro protettivo sul podio. Nel fine settimana, sono emersi rapporti che indicano che il Servizio Segreto sta valutando l'uso di vetro antiproiettile per eventi futuri.

Il 13 luglio, un assalitore su un tetto vicino in Pennsylvania ha attaccato Trump durante un comizio, mirandolo. Il gunman è stato neutralizzato dalle forze di sicurezza, lasciando un civile morto e due feriti. Trump ha subito una leggera ferita all'orecchio destro. L'evento, tenuto all'aperto a Butler, ha segnato l'inizio della serie di apparizioni di Trump in campagna elettorale indoor con grandi folle.

Complicazione medica tra la folla

Durante l'evento ad Asheboro, una spettatrice donna è sembrata lottare contro l'intensità del calore. Trump ha interrotto il discorso, "Abbiamo bisogno di un medico qui, per favore. Fa davvero caldo." Accolto da applausi, Trump ha lasciato rapidamente il palco e ha confortato la spettatrice turbata, abbracciandola. Casualmente, il candidato democratico Kamala Harris ha affrontato una situazione simile durante il suo raduno di campagna a Milwaukee, martedì sera (ora locale). Il pubblico ha dovuto affrontare un'emergenza medica, che ha portato Harris a interrompere il discorso e a chiamare l'aiuto medico d'emergenza.

Trump sta attualmente visitando gli stati chiave per le elezioni del 5 novembre, offrendo un netto contrasto con la Convenzione Nazionale Democratica, dove Harris è il punto focale. Durante il discorso ad Asheboro, Trump ha scherzosamente preso in giro il fatto di non seguire i consigli dei suoi consulenti per concentrarsi su questioni politiche e astenersi da attacchi personali contro gli avversari politici. "Devo diventare personale? O no?" Trump ha chiesto, accolto da una folla acclamante che ha risposto favorevolmente agli attacchi personali. "I miei consulenti sono ora disoccupati," Trump ha scherzato.

La retorica di Trump

Rimanendo coerente con il suo stile, il discorso di Trump era punteggiato da commenti pungenti. Non stava solo prendendo di mira la vicepresidente democratica Harris, ma anche il presidente Joe Biden e l'ex presidente Barack Obama. Biden, a sua volta, era visibilmente turbato dal discorso di Obama alla Convenzione Nazionale Democratica della sera precedente. "È stato piuttosto severo ieri sera. Cerco di mantenere la mia gentilezza verso le persone, ma è difficile praticarla quando loro rispondono," Trump si è lamentato. Obama aveva criticato Trump come un 78enne miliardario che non ha mai smesso di lamentarsi dei suoi problemi.

