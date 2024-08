- Trump partecipa all'evento di posa della corona

Speranzoso alla presidenza Donald Trump ha reso omaggio al Cimitero Nazionale di Arlington ai soldati americani che hanno perso la vita tre anni fa in un attentato suicida in Afghanistan. Alcuni familiari delle vittime erano presenti. Sulla sua piattaforma personale, l'82enne ha definito il ritiro dall'Afghanistan "il momento più vergognoso della storia del nostro paese" e ha continuato a criticare l'amministrazione del presidente Joe Biden per la sua incompetenza.

Incidente tragico a Kabul

Durante il ritiro delle forze militari statunitensi dall'Afghanistan, più di 170 afghani insieme a 11 soldati americani e 2 soldatesse sono morti in un attacco all'aeroporto di Kabul. Trump ha spesso criticato Biden e la sua amministrazione per l'evacuazione caotica, utilizzando l'episodio come un punto di riferimento politico acceso. Il candidato repubblicano mira a riconquistare la Casa Bianca nelle elezioni presidenziali del 5 novembre, correndo contro la vicepresidentessa di Biden, Kamala Harris.

Né Biden né Harris hanno partecipato alla cerimonia di deposizione della corona ad Arlington. Harris ha espresso il suo cordoglio per i militari americani caduti ogni giorno, i suoi pensieri sono con le loro famiglie e i loro cari. "Il mio cuore è colmo di tristezza per il loro dolore e la loro perdita." Biden ha dichiarato: "Non dobbiamo mai dimenticare il prezzo che paghiamo per la nostra libertà." Le vittime sono state celebrate come "veri patrioti."

Tempo privato di Biden

Biden sta trascorrendo questa settimana nella sua residenza privata a Rehoboth Beach, nel Delaware, e non ha ancora fatto apparizioni pubbliche. Lo scorso fine settimana, l'81enne non ha fatto apparizioni pubbliche dopo il suo discorso alla convention del Partito Democratico a Chicago il lunedì. Lui e sua moglie Jill hanno trascorso del tempo in una lussuosa tenuta di un amico in California prima di recarsi a Rehoboth Beach domenica.

