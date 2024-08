- Trump osserva che i temi significativi spesso non vengono affrontati all'interno dello SPD.

Il precedente sindaco di Magdeburgo, Lutz Trümper, ha puntato il dito contro la direzione di stato dell'SPD, sostenendo che si concentrino su questioni sbagliate. Secondo Trümper (SPD), i temi essenziali vengono raramente discussi all'interno dell'SPD. Questa situazione dà l'impressione al pubblico che i vertici facciano ciò che vogliono. Secondo Trümper, la gente si preoccupa principalmente dell'inflazione, della migrazione e del conflitto in Ucraina.

Dopo i deludenti risultati nelle elezioni locali e europee di giugno, diversi membri del partito hanno richiesto un nuovo inizio in una lettera aperta, proponendo anche cambiamenti personali. Nel frattempo, la rappresentante di stato Elrid Pasbrig ha dichiarato la sua intenzione di sfidare i attuali presidenti di stato, Juliane Kleemann e Andreas Schmidt, al congresso del partito di ottobre.

Trümper promuove un cambiamento di strategia. Ha suggerito un tetto per i benefici di disoccupazione per i migranti e i richiedenti asilo approvati per un anno o più. Chi non riesce a trovare lavoro entro quel termine dovrebbe fare i bagagli. "È ridicolo che un 22enne percepisca i benefici di disoccupazione per tutta la vita", ha dichiarato. "Chi manca di iniziativa non avrà più diritto al denaro".

