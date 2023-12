Trump non dovrebbe essere autorizzato a usare l'aula di tribunale per seminare disinformazione, sostiene il consigliere speciale

Il documento illustra alcuni dei parametri cruciali che i procuratori dell'ufficio del consulente speciale Jack Smith stanno cercando di ottenere mentre continuano a prepararsi ad affrontare una giuria nel prossimo processo penale di Trump.

"La Corte non deve permettere all'imputato di trasformare l'aula di tribunale in un forum in cui propagare disinformazione irrilevante e deve respingere il suo tentativo di iniettare politica in questo procedimento", hanno scritto i procuratori in un nuovo documento del tribunale mercoledì.

I procuratori affermano che l'ex presidente potrebbe cercare di politicizzare il processo per convincere i giurati a ignorare i fatti del caso e ad assolverlo perché in disaccordo con l'accusa - non sulla base di alcuno standard legale.

I procuratori chiedono inoltre alla corte di vietare a Trump di insinuare che l'amministrazione Biden abbia diretto il processo contro di lui per motivi politici.

"Per quanto l'imputato desideri il contrario, questo processo dovrebbe riguardare i fatti e la legge, non la politica", hanno scritto i procuratori.

La maggior parte dei procedimenti del caso è stata sospesa, poiché è in corso un appello per stabilire se Trump possa essere protetto dall'azione penale a causa dell'immunità presidenziale.

La questione delle protezioni presidenziali, che Trump spera di utilizzare come parte della sua difesa, dovrà essere risolta prima che Trump vada al processo, attualmente previsto per marzo 2024. È anche probabile che qualsiasi decisione dei giudici d'appello sarà portata davanti alla Corte Suprema.

Ma l'ufficio di Smith continua a rispettare le scadenze precedentemente fissate per il caso, indicando che spera di mantenere il processo per questa primavera, nel caso in cui gli appelli si risolvano rapidamente.

Trump deve rispondere di quattro capi d'accusa, tra cui cospirazione per frodare gli Stati Uniti e ostruzione di un procedimento ufficiale. L'ex presidente si è dichiarato non colpevole.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com