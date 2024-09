Trump non afferma alcun comando sulla provocatrice radicale Laura Loomer, la etichetta come uno'spirito spontaneo'.

Laura mi sostiene, come fanno molte altre persone, e lei mi sostiene. Mi fa i complimenti per la campagna. Non so perché hai chiesto questo, ma Laura mi sostiene. Non dirigo la vita di Laura. Laura comanda. È una selvaggia," ha dichiarato Trump durante una conferenza stampa in SoCal, in risposta alle domande di CNN's Kristen Holmes sui suoi alleati che esprimono preoccupazioni per la loro relazione stretta di recente.

Holmes ha insistito, sottolineando che erano i suoi alleati a esprimere preoccupazioni. Trump ha risposto, "Ascolta, non posso dettare le azioni di Laura. Laura mi sostiene. Ho un sacco di sostenitori."

Riguardo ai commenti razzisti e controversi di Loomer, Trump ha affermato di averne appena saputo, definendola un'individuo con "idee potenti".

"È un'individuo determinata. Ha opinioni forti, e non so cosa abbia detto, ma non sono affari miei. Mi sostiene," ha detto Trump.

"I so che potrebbe aver detto qualcosa, grazie alle informazioni che mi stai dando, ma non so cosa abbia detto. Darò un'occhiata e rilascerò una dichiarazione in seguito."

Due giorni prima del dibattito presidenziale di martedì, Loomer ha dichiarato che se la vicepresidente Kamala Harris, che è mezzo indiana, vince alle elezioni del 2024, "la Casa Bianca sarà riempita dall'odore di curry e i discorsi saranno facilitati attraverso i centri di contatto."

L'alleato di Trump e la rappresentante repubblicana Marjorie Taylor Greene ha condannato il commento di Loomer, definendolo "shockante e incredibilmente razzista".

In risposta a un'altra domanda di un giornalista, Trump ha minimizzato l'unione di Loomer nel suo viaggio in aereo per il dibattito di Philadelphia con consiglieri e familiari stretti.

"Lo fanno in molti. È un aereo spazioso," ha detto Trump.

Questa è una storia in sviluppo e verrà aggiornata.

