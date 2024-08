Trump nel 2020 ha lodato la gestione di Tim Walz<unk> delle proteste di George Floyd

"Sono completamente d'accordo con il modo in cui ha gestito la situazione negli ultimi giorni," ha detto Trump a proposito di Walz durante una chiamata del 1º giugno 2020, durante la quale ha anche descritto il governatore democratico come "un ottimo tipo".

La chiamata, guidata da Trump e alla quale hanno partecipato l'allora procuratore generale Bill Barr, il presidente congiunto degli stati maggiori Mark Milley e il segretario della difesa Mark Esper, e ha incluso una serie di governatori mentre le proteste in tutto il paese, alcune delle quali sono degenerate in violenti saccheggi, scoppiavano dopo l'uccisione di Floyd da parte della polizia il 25 maggio.

I dettagli della chiamata, durante la quale Trump ha esortato i governatori in tutto il paese a "dominare" i manifestanti, sono stati già riportati e CNN ha pubblicato la trascrizione completa della chiamata il giorno stesso nel 2020.

Non è insolito che anche i rivali politici più accaniti si scambino elogi temperati l'un l'altro dopo una catastrofe naturale o una grave crisi nazionale - soprattutto se richiedono una collaborazione tra i governi statali e federali. Ma più di quattro anni dopo, l'elogio di Trump per Walz assume un nuovo significato mentre il candidato repubblicano e i suoi alleati cercano di risvegliare la memoria degli americani riguardo alla vasta instabilità estiva di quell'anno, collegando Walz alle immagini di Minneapolis avvolta dalle fiamme e alle conseguenze della distruzione.

"Avete una grande Guardia Nazionale lì fuori che è pronta a combattere come l'inferno. Vi dico, quello che hanno fatto a Minneapolis è stato incredibile. Sono entrati e hanno dominato. E è successo subito," ha detto Trump ai governatori. "Tim Walz. Ancora una volta, sono stato molto felice degli ultimi giorni. Tim, hai chiamato grandi numeri e i grandi numeri li hanno spazzati via così velocemente che è stato come abbattere i birilli."

La chiamata si è svolta una settimana dopo la morte di Floyd. All'epoca e negli anni successivi, i repubblicani hanno criticato pubblicamente Walz per aver atteso troppo a lungo per chiamare la Guardia Nazionale del Minnesota.

La campagna di Trump per le elezioni del 2024, in risposta alla richiesta di CNN riguardo al suo elogio del 2020 per Walz e ai dettagli della chiamata, ha affermato che Trump era stato solo complimentoso con il governatore del Minnesota perché "aveva agito". Tuttavia, hanno sostenuto che Trump era sempre stato frustrato dal fatto che Walz non avesse preso più iniziative prima.

Walz ha attivato per la prima volta la Guardia il 28 maggio, tre giorni dopo la morte di Floyd, lo stesso giorno in cui i manifestanti hanno appiccato il fuoco all'esterno della terza sede del dipartimento di polizia di Minneapolis.

"La cosa importante qui è la tempistica e il contesto per queste dichiarazioni. Stava complimentando un governatore che finalmente, dopo giorni di follia, aveva finalmente fatto qualcosa. Quindi non era in tempo reale. Era dopo che Walz aveva finalmente fatto qualcosa al riguardo," ha detto un consigliere della campagna di Trump a CNN.

Un secondo consigliere di Trump ha ribadito il punto, dicendo a CNN che la chiamata "si è svolta nel contesto di ciò che il presidente Trump ha incoraggiato molti di questi governatori e leader locali a fare, finalmente fermare o fare qualcosa riguardo alle rivolte. Era stato trascorso un periodo di sette giorni, o comunque lungo, durante il quale Minneapolis stava bruciando, e il presidente Trump stava dicendo, finalmente, ragazzi, finalmente, il bruciare e il saccheggio e le rivolte si sono fermati."

Gli alleati vicini a Trump hanno fatto eco al sentimento del consigliere, notando il panico tra gli официальi governativi del tempo su come arginare le rivolte e l'urgenza di attraversare lo steccato per fermare la violenza.

Durante la chiamata del 2020, Walz ha anche espresso alcune parole di ringraziamento per la risposta dell'amministrazione Trump, ringraziando Esper per la "guida strategica". Ha anche chiesto all'amministrazione Trump di aiutare con la messaggistica riguardante il ruolo dei soldati della Guardia Nazionale.

Ma nelle ore successive all'annuncio di Walz come candidato alla vicepresidenza dei democratici il lunedì, i repubblicani hanno attaccato il suo mandato come governatore - con gran parte della critica concentrata sulla tempistica della sua decisione di chiamare la Guardia Nazionale del suo stato. Il compagno di corsa di Trump, il senatore dell'Ohio JD Vance, ha detto ai reporter in settimana che Walz "ha lasciato che i manifestanti bruciassero Minneapolis nell'estate del 2020".

"Ha assistito e ha lasciato che Minneapolis bruciasse", ha scritto il governatore della Florida Ron DeSantis su X. Il governatore del Texas Greg Abbott ha fatto eco a quell'accusa. Il senatore dell'Arkansas Tom Cotton ha detto che Walz "avrebbe potuto fermare" i saccheggi, "se avesse voluto", mentre l'ala di ricerca del Partito Repubblicano ha accusato Walz di "fuggire come un codardo" mentre Minneapolis bruciava.

Un portavoce della campagna senatoriale di Cotton ha detto che Walz "avrebbe dovuto immediatamente inviare la Guardia, la polizia statale e ristabilire l'ordine invece di lasciare che i criminali violenti distruggessero una grande parte della città, prima che venissero salvati dal carcere da Kamala Harris", alludendo a un tweet di Harris in cui si esprimeva a favore di un fondo per la libertà su cauzione del Minnesota.

"Come Tim Walz ha ammesso, la sua gestione delle rivolte è stato un 'fallimento totale'", ha detto il portavoce di Cotton, facendo riferimento ai commenti del governatore sulla risposta della città alle rivolte. I portavoce di Abbott e DeSantis non hanno risposto immediately a una richiesta di commento mercoledì pomeriggio.

Anche prima che Harris scegliesse Walz, Trump ha criticato il governatore in merito.

"Ogni elettore del Minnesota deve sapere che quando i violenti gruppi di anarchici e saccheggiatori e marxisti sono venuti a bruciare Minneapolis quattro anni fa ... Ricordatevi di me? Non sono riuscito a far agire il vostro governatore," ha detto Trump alla folla del suo comizio a St. Cloud, Minnesota, lo scorso mese, prima di affermare falsamente di aver attivato lui, non Walz, la Guardia Nazionale in risposta alla sommossa.

"Ho inviato la Guardia Nazionale per salvare Minneapolis, mentre Kamala Harris stava dalla parte degli incendiari e dei manifestanti e raccoglieva fondi per far uscire i criminali dal carcere", ha detto Trump.

Walz, che aveva attivato la Guardia nazionale dopo che le proteste pacifiche erano degenerate in casi di disordini, saccheggi e violenza, ha dichiarato nel 2020 di averlo fatto in risposta alle richieste dei sindaci di Minneapolis e St. Paul.

Durante la chiamata del giugno 2020, Trump ha detto di aver ordinato a Walz di chiamare la Guardia nazionale, prima di lodare il modo in cui gli ufficiali avevano svolto il loro lavoro.

"Io ho detto che dovevi usare la Guardia nazionale", ha detto Trump, riferendosi a Minneapolis. "Non lo hanno fatto all'inizio, poi lo hanno fatto, e vi dico che non so cosa fosse... quegli uomini, alla terza o quarta notte, hanno attraversato quella situazione come se niente fosse. Hanno attraversato e da allora non hai più avuto problemi."

Il governatore ha ricevuto alcune critiche bipartisan per la tempistica del suo ordine di attivare la Guardia. Il sindaco di Minneapolis Jacob Frey, un democratico sotto scrutinio per il caos nella sua città, ha dichiarato in agosto 2020 di aver chiesto verbalmente a Walz la sera del 27 maggio di inviare la Guardia, ma che il governatore aveva esitato. Walz ha smentito la versione di Frey all'epoca, dicendo che la richiesta non costituiva una richiesta ufficiale, che era arrivata il giorno successivo. (Qualsiasi tensione tra i due sembra essersi raffreddata.)

Alcuni dei casi più notevoli di violenza a Minneapolis, tra cui il saccheggio e l'incendio di una stazione di polizia della città, si sono verificati la notte del 28 maggio - dopo che Walz aveva già attivato una parte della Guardia. Walz e Trump hanno parlato lo stesso giorno. Il governatore ha attivato l'intera Guardia il 30 maggio.

Nella chiamata del 1° giugno con Walz e gli altri governatori, Trump sembrava riconoscere di essere soddisfatto di come la Guardia statale aveva risposto alle proteste: "Ieri e il giorno prima, rispetto ai primi giorni, è stato solo - non ho mai visto nulla di simile", ha detto Trump. Walz ha risposto: "Assolutamente".

"Molte persone non capiscono chi è la Guardia nazionale e devi uscire, dal punto di vista delle relazioni pubbliche, e assicurarti che non venga vista come una forza di occupazione, ma sono i loro vicini, insegnanti, proprietari di attività commerciali, quel tipo di cose", ha detto Walz durante la chiamata.

Trump ha detto di pensare che fosse una buona idea, anche se ha aggiunto di pensare che "le persone non avrebbero disdegnato una forza di occupazione".

"Spero che avessero una forza di occupazione lì", ha aggiunto Trump.

Più tardi quel giorno, le forze dell'ordine federali avrebbero costretto pacificamente i manifestanti a lasciare un parco fuori dalla Casa Bianca, aprendo la strada a Trump per attraversare il parco e posare per una foto con una Bibbia fuori dalla Chiesa di San Giovanni.

Nonostante la critica del governatore Walz per la sua risposta tardiva nei primi giorni del disordini seguiti alla morte di Floyd, Trump ha elogiato Walz durante una chiamata con i governatori del 1° giugno, lodando la sua rapida azione nell'attivare la Guardia nazionale e lodando il modo in cui avevano gestito le proteste.

Dopo essere stato annunciato come candidato democratico alla vicepresidenza, i repubblicani hanno rivisitato la loro critica alla gestione del governatore Walz dei disordini, concentrandosi sulla sua decisione di chiamare la Guardia nazionale e sulla tempistica della sua azione.

