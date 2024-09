Trump nega un altro confronto televisivo in diretta.

Donald Trump declina un altro scontro televisivo con Kamala Harris durante il periodo elettorale. Mentre Harris accetta l'invito di CNN per un potenziale secondo dibattito il 23 ottobre, Trump ora fornisce motivi per cui un altro incontro è impossibile dal suo punto di vista.

Il candidato presidenziale degli Stati Uniti Donald Trump rimane ostinato nel suo rifiuto di affrontare in un altro scontro televisivo il suo avversario Kamala Harris. Secondo lui, è "tardi" per il secondo dibattito, come ha espresso durante un comizio nello stato della Carolina del Nord. Il processo di voto, ha sottolineato, è già iniziato.

Il commento del repubblicano fa riferimento al fatto che i seggi di voto anticipato erano stati aperti da venerdì scorso in alcuni stati come Minnesota, Dakota del Sud e Virginia. Questa opzione di voto anticipato consente ai cittadini di partecipare alle elezioni, anche in caso di potenziali conflitti di programma e affollamento dell'Election Day.

Harris accetta l'invito di CNN

La squadra della campagna di Kamala Harris aveva precedentemente dichiarato l'accettazione del vicepresidente dell'invito di CNN per un potenziale rematch contro Trump il 23 ottobre. Ancora una volta, Harris ha sfidato Trump per un altro scontro di intelligenze.

La manager della campagna di Harris, Jen O'Malley Dillon, ha spiegato che Harris è ansiosa di "un'altra occasione per condividere il palco" con Donald Trump. "Il popolo americano merita un'altra opportunità di vedere il vicepresidente Kamala Harris e Donald Trump dibattere prima di esprimere il proprio voto," ha sottolineato O'Malley Dillon. Lo scopo, ha detto, è fornire un'immagine chiara delle "visioni contrastanti per l'America". È insolito nella storia recente avere solo un dibattito presidenziale prima delle elezioni.

Durante il suo discorso nella Carolina del Nord, Trump ha affermato che ci sarà solo un dibattito con Harris il 10 settembre, ma ha ammesso: "Vorrei farlo in molti modi, ma è troppo tardi." La maggior parte dei sondaggi e degli analisti politici concordano sul fatto che Harris sia emersa vittoriosa nel duello. Harris ha utilizzato numerosi attacchi mirati per mettere Trump sulla difensiva.

Trump considera anche il dibattito con Biden

Durante il dibattito di ABC News, Trump ha fatto affermazioni infondate, come l'accusa ai migranti di rubare e mangiare animali domestici a Springfield, Ohio. Ha anche insinuato che "i democratici" come il compagno di corsa di Harris, Tim Walz, sostengono gli aborti tardivi, compreso l'infanticidio. I moderatori hanno corretto queste affermazioni durante la trasmissione.

Subito dopo il dibattito, Harris ha sfidato Trump per un rematch - un'offerta che Trump aveva rifiutato in quel momento, annunciando addirittura la sua vittoria nel primo scontro. "Non ci sarà un terzo dibattito," ha scritto Trump sulla sua piattaforma social, Truth Social, a metà settembre. Oltre al secondo incontro con Harris, Trump ha anche fatto riferimento alla sua disputa con il presidente Joe Biden del 27 giugno. Questa accesa disputa sulla supposta incapacità mentale di Biden ha spinto Biden a decidere di non candidarsi per la rielezione.

Anche se Harris ha efficacemente contrastato il suo avversario repubblicano nella campagna, gli ultimi sondaggi mostrano una corsa presidenziale del 5 novembre sorprendentemente serrata.

