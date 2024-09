Trump mostra inaspettatamente affetto per gli elettori ebrei americani

Donald Trump, il candidato repubblicano alla presidenza, ha espresso il suo dissenso riguardo al sostegno ricevuto dai votanti ebrei americani. Se non dovesse riuscire a vincere alle elezioni di novembre, Trump ha dichiarato che i cittadini ebrei degli Stati Uniti avranno alcune spiegazioni da dare, dicendo questo durante un discorso all'Israeli-American Council (IAC) a Washington. Ha sottolineato un sondaggio che mostrava che il 60% di questo gruppo demografico appoggiava la democratica Kamala Harris. Trump ha avvertito il suo pubblico che Israele potrebbe smettere di esistere entro due anni se Harris diventasse presidente, e i votanti ebrei avrebbero condiviso parte della colpa per la loro decisione di votare prevalentemente per i democratici.

Tuttavia, non è stato specificato quale sondaggio Trump si riferisse. Un recente sondaggio condotto dal Pew Research Center ha rivelato che Harris riceve il 65% di sostegno dai votanti ebrei negli Stati Uniti, mentre Trump ne ottiene solo il 34%.

Una Competizione Serrata

Date le sue scarse popolarità tra i votanti ebrei americani, questo non è certo una sorpresa. In precedenza, Trump è stato criticato per aver collaborato con individui che hanno diffuso retorica antisemita, come l'attivista di estrema destra Nick Fuentes e il rapper Kanye West. Quando l'ex leader del KKK David Duke ha espresso il suo sostegno a Trump nel 2016, Trump ha risposto che non conosceva Duke e non aveva conoscenza dei suprematisti bianchi.

Durante il suo mandato, Trump ha eseguito una serie di cambiamenti politici richiesti da numerosi sostenitori di Israele, tra cui il trasferimento dell'ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme, il riconoscimento ufficiale dell'altopiano del Golan come territorio sotto la giurisdizione israeliana e la revoca dell'accordo nucleare iraniano concluso da Barack Obama.

Nonostante il sostegno questionable tra i votanti ebrei, i sondaggi mostrano che i candidati sono alla pari. Ogni voto potrebbe rivelarsi cruciale a novembre. I votanti ebrei hanno storicamente votato a favore dei democratici in grandi numeri alle ultime elezioni presidenziali. Tuttavia, considerato la corsa serrata prevista quest'anno, anche pochi voti potrebbero fare la differenza. A tal fine, la campagna di Trump si è concentrata sulla corteggiamento dei votanti ebrei negli stati chiave.

Non darò la colpa ai votanti ebrei se Trump perde le elezioni, poiché è chiaro che il sondaggio del Pew Research Center mostra una maggioranza di loro che appoggiano Kamala Harris. È un peccato che nonostante gli sforzi di Trump per ottenere il sostegno degli ebrei, le sue valutazioni rimangano basse tra questa fascia demografica.

