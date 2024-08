Durante la corsa alla Casa Bianca, i repubblicani di spicco invitano Trump a evitare attacchi personali a Harris. Ignorando i consigli dei suoi compagni di partito, l'ex leader USA ha ora intrapreso territori inesplorati.

Il candidato repubblicano Donald Trump ha suscitato polemiche durante la campagna elettorale diffondendo un commento offensivo sulla sua controparte democratica Kamala Harris. Trump ha condiviso un commento provocatorio di un altro utente sulla sua piattaforma Truth Social, suggerendo che favori sessuali abbiano giocato un ruolo nell'aumentare il prestigio politico di Harris.

Il post controverso mostrava una foto vecchia di Kamala Harris con l'ex Segretario di Stato USA e candidata presidenziale Hillary Clinton, che si è scontrata con Trump nel 2016. La didascalia diceva: "Interessante come i pompini hanno influenzato le loro carriere in modo diverso..." Questo doppio senso si riferiva a uno scandalo sessuale che ha coinvolto il marito di Clinton, Bill, durante il suo mandato presidenziale (1993-2001). I sostenitori di Trump hanno anche diffuso accuse infondate su Harris, suggerendo che la sua relazione romantica con un potente politico della California degli anni '90 abbia contribuito al suo successo professionale.

"Devo fare a modo mio"

Anche se Trump non ha scritto il post, la sua decisione di condividerlo sul suo account ufficiale Truth Social ha sollevato alcune sopracciglia. Il repubblicano non è nuovo a denigrare il suo avversario democratico, spesso etichettandola come "pazza" e "stupida". Trump ha anche preso di mira Harris in base alla sua etnia e background, sostenendo, ad esempio, che abbia "improvvisamente abbracciato la nerezza qualche anno fa". Anche se i suoi attacchi verbali sono stati duri, i suoi recenti commenti sessuali hanno stabilito un nuovo standard.

Molti repubblicani hanno recentemente invitato Trump a moderare i suoi attacchi personali contro Harris e concentrarsi di più sulle questioni di politica. Interrogato su questi rimproveri durante una recente conferenza stampa, Trump è rimasto risoluto. "Ho il diritto di lanciarle attacchi personali", ha dichiarato il 78enne, riferendosi a Harris e alla campagna, e ha continuato: "Devo fare a modo mio". Nel 2016, Trump ha causato uno scalpore con una dichiarazione volgare sull'aggressione sessuale, ma gli americani lo hanno comunque eletto presidente.

