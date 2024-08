Trump introduce il suo sistema di criptovaluta personale

La famiglia Trump, specificamente Eric e Don Jr., sta preparando un nuovo progetto da circa due settimane, e il patriarca l'ha recentemente svelato. La famiglia sembra stia elaborando una strategia imprenditoriale incentrata sulle criptovalute. Le informazioni sono ancora scarse, ma il canale Telegram dedicato a questo progetto è vividamente dipinto.

Il candidato repubblicano e ex-comandante in capo, Donald Trump, ha svelato la sua propria avventura crypto. "Per troppo tempo, gli americani hanno subito di essere imbrogliati dalle grandi banche e dai magnati finanziari", ha scritto sulla sua piattaforma online, Truth Social. "È ora di affrontarli insieme".

Trump non ha rivelato dettagli specifici riguardo al suo progetto - chiamato "I Ribelli". I suoi figli, Eric e Don Jr., hanno promosso questo progetto nelle ultime settimane. Ad esempio, Eric Trump ha scritto "Sono entusiasta delle criptovalute". In un'intervista con il "New York Post", le ha definite "proprietà virtuali".

"Proprietà virtuali" potrebbe suonare ambiguo. Nel settore tradizionale, potrebbe implicare innovazioni tecnologiche per le proprietà immobiliari tradizionali. Tuttavia, il termine è anche utilizzato per fare riferimento alla (parziale) proprietà di entità intangibili online o nel metaverso - dai nomi di dominio digitali alle sale concerti virtuali in cui le superstar potrebbero organizzare concerti esclusivi. Termini come "proprietà virtuali" o le loro varianti tedesche non sono esclusivi degli imprenditori seri, ma vengono anche utilizzati dai truffatori per promuovere la formazione agli investitori principianti.

Trump ora siede su una fortuna in Ethereum

Durante il suo mandato, Trump ha mostrato disprezzo per le criptovalute, arrivando a definirle "truffaldine". Tuttavia, la sua posizione è drasticamente cambiata. In un comizio a fine luglio, il settuagenario ha dichiarato "Sono pronto a diventare il presidente che promuove l'innovazione e sostiene il Bitcoin che l'America richiede e desidera". Questo lo posiziona in contrapposizione all'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che promuove una stretta rigorosa sul settore crypto.

Detto questo, sarebbe esagerato considerare Trump una figura di riferimento per l'intera comunità crypto. Un mini-sondaggio condotto dalla pubblicazione del settore crypto "btc-echo" a una fiera a Praga nel giugno scorso ha suggerito che le opinioni sono divise. Dopotutto, il nome di Trump spesso suscita scetticismo tra gli appassionati di crypto. Un intervistato ha argomentato che l'infatuazione di Trump per le crypto è solo una mossa di marketing.

Secondo i recenti documenti pubblicati, Trump sarebbe in possesso di tra uno e cinque milioni di dollari in Ether, la seconda criptovaluta più grande al mondo. È stato creato un gruppo Telegram per sostenere la sua piattaforma crypto in arrivo. La foto del gruppo mostra Trump poco dopo l'attacco su di lui - con il sangue sul viso e il pugno alzato verso il cielo.

