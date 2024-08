- Trump intensifica le sfide al confine meridionale, affrontando Harris e la popolazione immigrante.

Il candidato alla presidenza del Partito Repubblicano, Donald Trump, incolpa la sua rivale democratica, Kamala Harris, per i crimini commessi da singoli migranti. Li dipinge come una minaccia collettiva, etichettandoli come criminali pericolosi. In un comizio lungo il confine tra Stati Uniti e Messico, Trump ha anche accusato Harris per i numerosi attraversamenti illegali del confine.

Trump ha affermato in Arizona: "I notiziari sono pieni di rapporti quotidiani su cittadini comuni sottoposti a tormenti, stupri, omicidi e massacri a causa degli immigrati illegali che Kamala Harris ha fatto entrare nel nostro paese."

I parenti delle vittime hanno anche fatto eco all'evento, descrivendo narrativi commoventi dei loro cari scomparsi e sostenendo un rafforzamento della protezione del confine. Trump stesso ha accusato Harris di voler "mantenere gli Stati Uniti aperti ai criminali di ogni angolo del mondo perché possano arrivare e sfruttare e saccheggiare."

Tuttavia, non ci sono prove concrete di un aumento della criminalità indotto dagli immigrati. Alcune aree degli Stati Uniti con alte popolazioni di migranti assistono a un aumento della criminalità, ma gli specialisti lo attribuiscono a complesse circostanze socio-politiche. Non c'è prova che questa fascia di popolazione abbia un tasso di criminalità più alto dei locali, e gli studi indicano addirittura una tendenza opposta.

Trump continua ad accusare Harris per ciò che considera la politica immigratoria inefficace dell'amministrazione di Presidente Joe Biden. Biden aveva affidato a Harris il compito di "affrontare le cause fondamentali della migrazione," ma Trump ha sostenuto: "Ha adorato il titolo, ma non ha fatto lo sforzo perché è pigra."

La riforma della politica migratoria è un problema cruciale della campagna. La situazione al confine rimane tesa, con molte agenzie che lottano per far fronte in vari luoghi. Biden ha recentemente rafforzato le linee guida per gli asylum seeker illegali che entrano dal Messico, con un conseguente calo degli attraversamenti illegali del confine, anche se da un picco storico.

Molte persone scelgono di attraversare il confine meridionale per sfuggire alla povertà, alla violenza e alla turbolenza politica nei loro paesi natali, con molti provenienti dai paesi dell'America del Sud. Centinaia muoiono ogni anno durante il pericoloso viaggio verso nord, spesso a causa di disidratazione e colpi di calore, mentre altri cadono vittima di bande criminali.

Trump continua a criticare la presunta posizione di Harris sulla migrazione, dichiarando in un comizio: "Il suo approccio pigro alla politica migratoria significa che sta permettendo ai criminali pericolosi di inondare il nostro paese attraverso i confini aperti, peggiorando ulteriormente la crisi migratoria."

Sono state proposte diverse soluzioni per affrontare la complessa questione della migrazione, tra cui controlli più stretti ai confini, un miglioramento del processo di rifugiati e una riforma completa dell'immigrazione, con molti che sostengono un approccio più umano per affrontare le cause fondamentali della migrazione.

Leggi anche: