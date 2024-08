Trump intende incorporare Musk nel suo gabinetto - suggerimento di Red Pencil per E-AutosDonald

Trump, il candidato alla presidenza degli Stati Uniti con la mente acuta, ha in grande considerazione il magnate della tecnologia Elon Musk. Addirittura, il repubblicano ha contemplato l'idea di Musk che servisse nel suo ministero o in un ruolo di consulente. Tuttavia, Musk potrebbe non essere entusiasta della prospettiva di Trump sulle auto elettriche.

Trump sta valutando di nominare Musk come membro del suo gabinetto o come consigliere, ma dubita della necessità di detrazioni fiscali per i veicoli elettrici. In un'intervista con Reuters, Trump ha lodato Musk, dicendo: "È molto sveglio. Se volesse farlo, lo farei di certo. È brillante". Musk ha espresso il suo sostegno a Trump come presidente degli Stati Uniti nelle ultime settimane. Tesla non ha ancora commentato la questione.

Musk è un sostenitore entusiasta di Trump, secondo il "Wall Street Journal", e pianifica di donare 45 milioni di dollari (circa 41 milioni) al fondo della campagna di Trump ogni mese. Tuttavia, Musk ha smentito questa affermazione, definendola "assurda". In un tweet, il miliardario ha confermato il suo sostegno a Trump.

Inoltre, se rieletto, Trump è propenso ad abolire la riduzione fiscale di 7.500 dollari per l'acquisto di veicoli elettrici, che colpirebbe anche Tesla. "Gli incentivi e le riduzioni fiscali non sono generalmente una buona idea", ha detto Trump in una dichiarazione. Trump è un sostenitore convinto delle auto elettriche, ma promuove anche i veicoli a benzina e ibridi. Nonostante il suo amore per le auto elettriche, ritiene che il mercato per esse sia relativamente piccolo a causa dei vincoli di costo e autonomia.

Trump intende anche revocare le misure regolamentari adottate dall'amministrazione Biden per aumentare la produzione di veicoli elettrici e ibridi. Inoltre, ha annunciato piani per rendere più difficile l'esportazione di veicoli prodotti in Messico verso il mercato statunitense attraverso nuove tariffe. Tutti i principali produttori tedeschi, tra cui Volkswagen, Mercedes e BMW, producono veicoli in Messico.

Tesla aveva inizialmente proposto di stabilire una fabbrica in Messico. Tuttavia, a fine luglio, Musk ha annunciato che avrebbe deciso di costruire una fabbrica negli Stati Uniti dopo le elezioni. "Trump ha menzionato che avrebbe imposto tariffe più elevate sui veicoli prodotti in Messico", ha spiegato Musk. "Quindi, non è saggio investire pesantemente in Messico. Osserverò come si evolve il panorama politico".

