Trump, Haley e DeSantis si qualificano per il dibattito della CNN in Iowa

Haley e DeSantis hanno dichiarato che parteciperanno al dibattito, che si terrà alle 21:00 ET del 10 gennaio presso la Drake University di Des Moines, Iowa. Trump, che ha saltato i primi quattro dibattiti delle primarie del GOP del 2024, non ha partecipato.

A soli cinque giorni dai caucus dell'Iowa, che daranno il via alla corsa per la nomination del GOP, ci sarà uno scontro a tu per tu tra due candidati in lizza per emergere come unica e chiara alternativa all'ex presidente.

Il percorso di DeSantis verso la nomination del GOP dipenderà probabilmente da una forte affermazione nei caucus del 15 gennaio in Iowa. Haley, invece, ha scalato i sondaggi nel New Hampshire, dove una buona performance nelle primarie del 23 gennaio potrebbe essere un trampolino di lancio in vista delle primarie del 24 febbraio nel suo Stato.

Haley e DeSantis appariranno anche sulla CNN per una serie di town hall giovedì.

Negli ultimi giorni, in campagna elettorale, DeSantis ha ripetutamente criticato Trump per essersi rifiutato di partecipare ai dibattiti delle primarie del GOP.

"Non è stato disposto a venire qui e a rispondere alle domande", ha detto DeSantis ai giornalisti la scorsa settimana a Elkader, in Iowa. "Si lancia con il paracadute per 30, 45 minuti, un'ora di discorso e poi se ne va, invece di ascoltare gli abitanti dell'Iowa rispondendo alle domande e facendo, credo, ciò che serve per vincere".

Il dibattito della CNN in Iowa sarà moderato dai conduttori della CNN Jake Tapper e Dana Bash.

Per poter partecipare al dibattito in Iowa, i candidati devono ottenere almeno il 10% in tre sondaggi nazionali e/o dell'Iowa su elettori repubblicani del caucus o delle primarie che soddisfino gli standard della CNN, secondo il network. Uno dei tre sondaggi deve essere un sondaggio approvato dalla CNN tra i probabili votanti del caucus repubblicano dell'Iowa. La finestra di qualificazione dei sondaggi per il dibattito in Iowa si è chiusa martedì a mezzogiorno.

Tre candidati attuali che sono apparsi sul palco in alcuni dibattiti precedenti - l'imprenditore Vivek Ramaswamy, l'ex governatore del New Jersey Chris Christie e l'ex governatore dell'Arkansas Asa Hutchinson - non hanno soddisfatto i requisiti di qualificazione.

La CNN terrà un secondo dibattito il 21 gennaio nel New Hampshire, presso il New England College, prima delle primarie dello Stato. Il luogo era stato inizialmente annunciato come St. Anselm College.

Kit Maher della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com