Trump ha subito una sostanziale perdita di circa quattro miliardi di dollari nella caduta di Truth Social.

Le azioni del gruppo Media & Tecnologia di Trump (DJT) hanno toccato la scorsa settimana il loro minimo dal momento della fusione, rendendolo pubblico questa primavera.

L'azienda ha perso circa il 74% del suo valore dal picco di $66,22 del 27 marzo.

Questa brusca discesa ha comportato ingenti perdite finanziarie per gli investitori, compreso Trump stesso.

Al suo picco dell'8 maggio, le circa 114,75 milioni di azioni di Trump valevano impressionanti $6,2 miliardi. Attualmente, il loro valore è sceso a circa $2 miliardi.

Questa significativa diminuzione ha portato all'eliminazione di Trump dalla Bloomberg Billionaires Index, che classifica le 500 persone più ricche del mondo.

Gli esperti hanno ripetutamente espresso preoccupazioni per il prezzo astronomico di Trump Media, dati i suoi problemi finanziari. Trump Media sta attualmente operando in perdita, generando pochi ricavi e Truth Social, la sua piattaforma di social media principale, rimane un piccolo giocatore nel mondo dei social media.

Come ha dichiarato a CNN Matthew Tuttle, CEO di Tuttle Capital Management, se Trump Media non avesse un legame con Trump, le sue azioni probabilmente verrebbero scambiate a soli $1.

In aprile, il miliardario Barry Diller ha espresso questo stesso sentimento su CNBC, definendo gli investitori in Trump Media "stolti". In giugno, il cofondatore di LinkedIn Reid Hoffman ha fatto eco a questo su CNN, descrivendo la valutazione di Trump Media come "assurdamente fuori dalla norma".both Diller and Hoffman are prominent Democratic donors.

Oltre ai problemi finanziari di Trump Media, gli analisti credono che possano esserci altri fattori che contribuiscono al suo calo delle azioni.

Tuttle suggerisce che la recente corsa serrata tra Trump e la vicepresidente Kamala Harris in alcuni sondaggi potrebbe essere un fattore significativo.

In effetti, dal momento in cui il presidente Joe Biden ha sostenuto Harris il 21 luglio, Trump Media ha perso circa la metà del suo valore di mercato.

“Queste azioni sono completamente un gioco su Trump che viene eletto”, ha notato Tuttle. “Se Trump vince, questa potrebbe essere un'azienda valida. Ma se perde, non sono sicuro di come questa sia un'impresa sostenibile”.

Trump Media ha rifiutato di commentare la richiesta di CNN di un comunicato stampa.

Despite these challenges, Trump Media still boasts over $300 million in cash reserves, which it could use for acquisitions and operational expenses.

Trump Media reported only $837,000 in revenue for the last quarter, but it is also in the process of establishing a streaming service targeted at conservatives. In August, Trump Media launched Truth+, a TV streaming platform on iOS, Android, and various versions of Truth Social.

However, a looming issue facing Trump Media is the impending expiration of its lock-up period.

This restriction, which prevents Trump and other insiders from selling their shares, is set to expire on September 20, according to filings. Once lifted, insiders will be free to sell their shares if they so choose.

Experts have hinted that it would be extremely challenging for Trump, as the majority shareholder, to sell his shares without negatively impacting the company's stock price.

The fate of Trump Media's stock market performance may change, especially following Trump's high-profile debate with Harris on Tuesday.

Nonetheless, Tuttle advises investors to approach this stock with caution and focus on its fundamental aspects.

“I am a strong believer in keeping politics and business separate”, ha detto Tuttle. “If you’re holding onto this for dear life because you're a Trump fan, that's just foolishness. You invest to earn money”.

