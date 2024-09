Trump ha lanciato minacce contro John Deere, continuando il suo modello di tentativo di intimidire un'iconica azienda americana.

Trump, più di qualsiasi altro presidente americano recente, ha affrontato direttamente le aziende americane, minacciandole con tutto, dai boicottaggi e dai contratti federali cancellati a tariffe proibitive.

Deere, il costruttore di attrezzature agricole centenario, è finito di recente nel mirino di Trump.

L'ex presidente ha minacciato lunedì di utilizzare la sua tattica preferita - tariffe colossali - contro Deere se la società decidesse di spostare parte della produzione dal Midwest al Messico.

Gli specialisti avvertono che un simile movimento danneggerà gli agricoltori americani, beneficerà i produttori cinesi e potrebbe violare l'accordo commerciale di bandiera di Trump. A un livello più ampio, l'assalto a Deere rappresenta un modello di intimidazione di Trump verso le aziende quando gli conviene.

Serve da monito per i CEO nel caso Trump tornasse alla Casa Bianca, evidenziando il disordine e l'incertezza che potrebbero affrontare.

"Trump si sta dimostrando anti-capitalistico", ha detto Bill George, ex CEO di Medtronic, in una chiamata con CNN. "È sbagliato prendere di mira le compagnie. Non sono compagnie malvagie. Non hanno prodotto un prodotto non sicuro o violato la legge americana".

'Pubblico nemico numero uno'

Prima ancora di raggiungere la Casa Bianca, Trump ha attaccato continuamente le compagnie durante la sua campagna.

In febbraio 2016, durante la sua corsa alla presidenza, Trump ha incoraggiato il boicottaggio contro Apple fino a quando la società non avesse aiutato l'FBI a violare il telefono di uno degli attentatori di San Bernardino (Apple alla fine non ha collaborato, ma l'FBI ha affermato di essere riuscita ad accedere al telefono).

Trump ha criticato ripetutamente Amazon, incluso un incidente del 2018 che ha scosso gli azionisti, in cui ha affermato che la società stava truffando il servizio postale degli Stati Uniti.

Trump ha attaccato Boeing sopra il costo di Air Force One, minacciato General Motors sui suoi piani di produzione, disparato Nordstrom per aver ritirato la linea di sua figlia, e battuto Merck dopo che il suo CEO, Ken Frazier, si è dimesso da un comitato consultivo presidenziale in protesta contro i commenti di Trump su una manifestazione di suprematisti bianchi a Charlottesville, Virginia.

Più di recente, Meta Platforms ha perso miliardi di valore dopo che Trump ha definito Facebook "nemico del popolo" su CNBC. E poi, naturalmente, ci sono gli innumerevoli attacchi contro i singoli mezzi di informazione e i loro proprietari aziendali.

Il venerdì sera, Trump ha minacciato di perseguire Google per "rivelare e diffondere solo storie sfavorevoli su Donald J. Trump".

Attacchi 'insoliti' di Trump

Julian Zelizer, analista politico di CNN e professore di storia e affari pubblici all'Università di Princeton, ha riconosciuto che i presidenti hanno talvolta preso di mira certi settori che causano problemi.

Per esempio, i presidenti Harry Truman e John F. Kennedy hanno combattuto contro l'industria siderurgica. E il presidente Theodore Roosevelt ha preso di mira le compagnie che riteneva corrompessero il sistema.

"Tuttavia, in tempi moderni, un approccio mirato come questo è altamente insolito", ha detto Zelizer.

La strategia di Trump di prendere di mira le compagnie può disturbare i mercati e creare un clima sfavorevole per le aziende, ha detto Zelizer.

"Può incoraggiare incentivi pericolosi per i politici a fare decisioni corrotte per motivi politici invece che economici", ha aggiunto Zelizer, evidenziando che le tattiche di Trump sono in contrasto con i principi conservatori.

' follia' definita

Trump ha causato confusione minacciando di imporre tariffe del 200% su Deere se la società avesse proceduto con i piani di licenziamento dei lavoratori nel Midwest e di spostare parte della produzione in Messico entro la fine del 2026.

"I sto dando un avvertimento a John Deere in questo momento, se procederete con questo, imporremo una tariffa del 200% su tutto ciò che volete vendere agli Stati Uniti", ha detto Trump durante un tavolo rotondo con gli agricoltori nell'ovest della Pennsylvania, affermando che Deere stava danneggiando gli agricoltori e i produttori negli Stati Uniti.

Tuttavia, George, ora fellow esecutivo all'Università di Harvard, ha messo in guardia che una tariffa del 200% su Deere si ritorcerebbe contro i consumatori che Trump afferma di proteggere.

"Alzerà i prezzi per gli agricoltori americani. Quelle tariffe verranno passate ai farmers", ha detto lui. "John Deere è una compagnia fantastica. Questo è un tesoro americano. E le tariffe lo indeboliranno, non lo rinforzeranno".

Christine McDaniel, un alto funzionario commerciale sotto l'ex presidente George W. Bush, ha detto a CNN che se Deere avesse ceduto alla minaccia di Trump sulle tariffe abbandonando i piani di spostamento della produzione in Messico, la compagnia sarebbe stata meno competitiva a livello globale.

"Alla fine, questo porterebbe a meno vendite, meno entrate, meno crescita e meno occupazione per John Deere", ha detto McDaniel, ora fellow di ricerca senior al George Mason University's Mercatus Center.

Il miliardario Mark Cuban, che ha sostenuto la vicepresidente Kamala Harris per la presidenza, ha recentemente detto a Fox News che la minaccia di Trump di imporre tariffe del 200% su John Deere renderebbe facile alle compagnie cinesi conquistare quote di mercato da Deere.

"Questa è la definizione di follia", ha detto Cuban.

Violazione dell'accordo commerciale di Trump

Il consiglio di redazione del The Wall Street Journal ha criticato Trump per l'attacco a Deere.

"Difficile crederci, ma Donald Trump sta dando alle compagnie americane un motivo per pensare che Kamala Harris potrebbe essere migliore per i loro affari", ha scritto il Journal in un editoriale intitolato "Un Deere nei mirini politici di Trump" questa settimana. "Ciò che Trump non capisce è che le aziende americane competono nei mercati globali".

Non solo competono nei mercati globali, ma operano anche in un accordo di libero scambio in Nord America. Trump stesso ha fatto campagna per sostituire il NAFTA e poi ha firmato l'United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) nel 2020.

Tuttavia, diversi esperti hanno detto a CNN che l'imposizione di una tariffa del 200% su Deere sarebbe in violazione chiara dell'USMCA.

McDaniel ha sollevato il fatto che, secondo l'USMCA, gli Stati Uniti hanno concordato una struttura tariffaria che prevede zero tariffe per la machinery agricole, un prodotto chiave prodotto da Deere. Tuttavia, è importante notare che, teoricamente, il presidente degli Stati Uniti ha l'autorità di etichettare determinati importazioni dal Messico come un rischio per la sicurezza nazionale e quindi imporre tariffe ai sensi della Sezione 232.

'Rimanere saldi sui propri principi'

Mary Lovely, senior fellow del Peterson Institute for International Economics, esprime preoccupazione per il fatto che le minacce di tariffe contro singole aziende potrebbero stabilire un precedente dannoso.

"Sarebbe come se il governo prendesse il controllo dell'azienda, dettando come utilizzare il loro capitale", ha commentato Lovely a CNN durante una conversazione telefonica. "Questo va contro i principi fondamentali di ciò che consideriamo capitalismo americano".

I leader aziendali potrebbero incontrare un navigazione difficile se Trump vince le elezioni a novembre, con tweet in maiuscolo (o Verità?) che causano il crollo dei prezzi delle azioni e disturbano i loro piani strategici.

George, un ex dirigente di Medtronic, incoraggia i CEO a non cedere alla pressione.

"Fatevi sentire per ciò che è meglio per la vostra azienda", ha detto. "Non lasciatevi intimidire".

La minaccia del presidente uscente nei confronti di Deere potrebbe potenzialmente disturbare i suoi piani di produzione, poiché Trump ha già preso di mira altre aziende come Apple, Amazon e Boeing con boicottaggi, critiche e tariffe.

Se Trump vince un altro mandato, le aziende potrebbero affrontare sfide a causa di tweet o azioni imprevisti, e i CEO dovrebbero mantenere la loro posizione per evitare di essere intimiditi.

