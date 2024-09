Trump ha fatto la dichiarazione: "Solo i presidenti importanti finiscono per essere uccisi".

Nel suo primo intervento pubblico dopo un presunto tentato assassinio, il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump ha parlato in Michigan, presentandosi come protettore dell'industria automobilistica e ribadendo le sue proposte di dazi. Secondo Trump, questi dazi sono direttamente collegati all'incidente al suo campo da golf in Florida. Ha riflettuto, "Poi ti chiedi perché mi sparano? Solo i presidenti significativi affrontano tali attacchi."

Durante l'evento, Trump si è presentato come campione dell'industria automobilistica americana. Ha avvertito, "Se non vinco il 5 novembre, non ci saranno più posti di lavoro nel settore automobilistico." Flint, famosa per il suo ruolo di primo piano nell'industria, era un tempo sede di numerosi stabilimenti che hanno dovuto chiudere.

Conversazione amichevole con Harris

In una corsa serrata per la Casa Bianca, Trump e la candidata democratica Kamala Harris sono testa a testa. Martedì, Harris ha contattato Trump, esprimendo la sua soddisfazione per la risoluzione pacifica del presunto tentato assassinio. La Casa Bianca ha confermato che la conversazione tra i due è stata cordiale e breve.

Harris, parlando a un evento in Pennsylvania, ha espresso la sua preoccupazione per il benessere di Trump. "Volevo chiedere se stava bene. Gli ho detto quello che ho sempre detto pubblicamente: non c'è spazio per la violenza politica nel nostro paese," ha detto Harris durante la sua interazione con l'Associazione Nazionale dei Giornalisti Neri (NABJ). Come Michigan, la Pennsylvania è uno degli stati "swing" più contesi per le elezioni imminenti. I sondaggi prevedono una decisione ravvicinata nelle elezioni.

Indagine sul "tentato assassinio"

Dopo il presunto tentato assassinio, Trump ha accusato Harris e il presidente Joe Biden di incoraggiare la violenza contro di lui attraverso il loro linguaggio. Conosciuto per le sue dichiarazioni infuocate, Trump ha giocato un ruolo significativo nel riscaldare il dibattito politico. Biden e Harris avevano precedentemente espresso il loro sollievo che Trump fosse rimasto illeso nell'incidente.

Un uomo è stato arrestato in Florida, dopo essersi posizionato con un fucile vicino al campo da golf di Trump a West Palm Beach. I risultati delle indagini suggeriscono che l'uomo si trovava a circa 600 metri da Trump. Non sono stati sparati colpi, portando gli investigatori a sospettare un "tentato omicidio."

