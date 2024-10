Trump ha espresso oggi il suo rimpianto per la sua affermazione di aver concluso la guerra, affermando: "Suppongo che nessuno se ne sia accorto".

18:23 Stati Uniti e Canada intercettano aerei militari russi nello spazio aereo dell'Alaska

Il Comando della Difesa Aerospaziale del Nord America (Norad) degli Stati Uniti e del Canada ha segnalato di aver incontrato aerei militari russi nella Zona di Identificazione dei Velivoli (ADIZ) dell'Alaska lo scorso lunedì. Questa zona richiede ai velivoli di identificarsi, ma non è equivalente allo spazio aereo di un paese. Secondo il generale statunitense Gregory Guillot, gli aerei del Norad hanno intercettato i velivoli russi e uno di essi ha agito in modo spericolato, ponendo un rischio per tutti gli interessati. Alla fine di luglio, il Norad ha intercettato anche velivoli russi e cinesi nell'ADIZ dell'Alaska, con gli aerei che sono rimasti in acque internazionali.

17:43 Programma Job Turbo per i rifugiati mostra successi iniziali, dice Scholz

Il cosiddetto programma Job Turbo ha l'obiettivo di aiutare i rifugiati con il potenziale per risiedere in Germania a trovare lavoro più rapidamente. Il cancelliere Scholz lo considera già un successo, segnalando che 266.000 ucraini erano impiegati in Germania a luglio, un aumento di 71.000 rispetto all'anno precedente. Inoltre, 704.000 individui provenienti dai principali paesi di origine dei richiedenti asilo erano impiegati, anch'essi un aumento di 71.000. Scholz attribuisce questo miglioramento in parte al programma Job Turbo. Il ministro del Lavoro Heil ha notato che circa 113.000 dei 266.000 ucraini sono impiegati in lavori socialmente assicurati. Il programma è iniziato circa un anno fa e si concentra su un sostegno potenziato dai centri per l'impiego.

17:06 Putin delinea le priorità principali per la "Nuova Russia"

In un messaggio video, Putin ha delineato gli obiettivi principali per le autorità nei territori ucraini controllati dalla Russia: "L'obiettivo principale per tutti noi è creare condizioni favorevoli per lo sviluppo di questi territori e garantire la sicurezza delle persone. Questo è l'obiettivo numero uno. Tuttavia, non rimanderemo la soluzione dei problemi economici e sociali. Ci occuperemo di questi problemi immediatamente", ha detto Putin all'agenzia di stampa statale Tass. Due anni fa, Mosca ha annunciato l'annessione di quattro regioni in Ucraina, riferendosi a esse come "Nuova Russia". Tuttavia, Mosca controlla solo parti di queste regioni.

19:08 La Russia aumenta nuovamente in modo drammatico le spese militari

La Russia pianifica di aumentare significativamente le sue spese militari per finanziare ulteriormente la guerra. Secondo il piano di bilancio per il 2025 pubblicato sul sito del parlamento russo, le spese per la difesa dovrebbero aumentare di circa il 30% a circa 130 miliardi di euro. Sono stati allocati fondi aggiuntivi per la sicurezza interna e gli elementi del budget classificati legati alla guerra in Ucraina. Insieme, la difesa e la sicurezza interna rappresenteranno circa il 40% del bilancio totale. La bozza deve ancora essere approvata dal parlamento e firmata dal presidente Putin. Nel 2024, le spese militari erano già aumentate del 70% rispetto all'anno precedente. Al contrario, l'Ucraina pianifica di destinare circa il 60% del suo bilancio alla difesa e alla sicurezza nell'anno successivo, con un bilancio per la difesa di circa 48 miliardi di euro, che è solo un terzo di quello della Russia.

19:43 La Corte Penale Internazionale esamina le accuse contro il governo di Lukashenko

La Lituania, membro dell'UE e della NATO, ha richiesto alla Corte Penale Internazionale di indagare sulla leadership del Belarus guidata da Lukashenko per crimini contro l'umanità. La leadership autoritaria del presidente Lukashenko è accusata di aver ordinato deportazioni violente e persecuzioni, secondo la richiesta ora esaminata dal procuratore capo dell'Aia. Centinaia di migliaia di bielorussi sono stati costretti a lasciare il loro paese e ora vivono in Lituania o in altri paesi dell'UE. I presunti crimini sono iniziati ad aprile 2020 e continuano ancora oggi. Lukashenko è un alleato stretto del presidente russo Putin. Il procuratore capo sta attualmente indagando su di lui per il trasferimento coercitivo di bambini ucraini in Russia.

20:13 L'Ucraina critica il sostegno della Svizzera a un piano di pace

L'Ucraina è insoddisfatta della Svizzera per il sostegno a una proposta di pace presentata dalla Cina e dal Brasile. Nel loro comunicato, il ministero degli Esteri di Kyiv ha dichiarato: "Tutte le iniziative che non fanno specifico riferimento alla Carta delle Nazioni Unite e che non garantiscono il pieno ripristino dell'integrità territoriale dell'Ucraina sono inaccettabili". Secondo i media, l'focus del piano è un cessate il fuoco lungo la linea del fronte attuale. Gli Stati Uniti e i loro alleati europei si oppongono al piano perché non fa riferimento alla Carta delle Nazioni Unite e ignora l'integrità territoriale dell'Ucraina. Un portavoce del ministero degli Esteri svizzero ha confermato che l'assenza di riferimento è stata portata alla loro attenzione, ma il piano prevede ancora un cessate il fuoco e una soluzione politica al conflitto, un'alternativa data che solo discorsi bellicosi sono stati emessi dalla Russia e dall'Ucraina all'ONU.

20:56 Esperto: "L'Ucraina non può ottenere una vittoria completa sulla Russia"

L'Ucraina richiede costantemente la consegna di armi occidentali. Il presidente Zelensky presenta un piano di vittoria a Washington. Durante un'intervista a ntv, il colonnello in pensione Wolfgang Richter ha spiegato perché sembra evidente che l'Ucraina non possa ottenere una "vittoria completa sulla Russia".

16:37 Kara-Mursa: Russia Supera il Numero di Prigionieri Politici dell'Era SovieticaVladimir Kara-Mursa, una figura di spicco dell'opposizione, afferma che la Russia attualmente detiene più prigionieri politici rispetto alla fine del regime sovietico. Egli sostiene che ci siano oltre 1300 prigionieri politici riconosciuti in Russia di Putin, superando notevolmente il numero di quelli presenti negli ultimi stadi dell'intera Unione Sovietica. Kara-Mursa ha espresso queste preoccupazioni davanti al Consiglio d'Europa a Strasburgo, denunciando la "menzogna propagandistica" del regime di Putin secondo cui tutti i russi lo sostengono e le sue azioni, chiedendo un'azione per liberare i dissidenti detenuti. Le autorità russe hanno arrestato Kara-Mursa ad aprile 2022, dopo le sue accuse contro i "crimini di guerra" della Russia contro l'Ucraina, e in seguito lo hanno condannato a 25 anni di prigione. Tuttavia, è stato rilasciato all'inizio di agosto come parte di uno scambio di prigionieri.

16:15 Russia Intensifica gli Attacchi NotturniLa Russia ha condotto attacchi notturni con droni e missili contro l'Ucraina per 33 notti consecutive, il numero più alto di attacchi consecutivi finora. Sono stati segnalati esplosioni e spari di mitragliatrice a Kyiv durante la notte, portando la difesa aerea ucraina a combattere contro l'attacco dei droni per circa cinque ore. Non sono state segnalate vittime.

15:41 Il Cremlino Altera la Soglia di Risposta NucleareDopo aver modificato la dottrina nucleare della Russia che ha suscitato controversie, il Cremlino ha stabilito un limite più alto per un eventuale coinvolgimento di armi nucleari. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha sottolineato che il conflitto in Ucraina non dovrebbe essere sempre collegato a una reazione nucleare da parte della Russia. Dopo i rapporti militari non confermati di 125 droni ucraini abbattuti dalla difesa aerea russa della domenica, Peskov è stato chiesto se questa azione potrebbe essere considerata un attacco aereo di massa, che potrebbe giustificare una risposta nucleare secondo la nuova dottrina. Peskov ha risposto che sono state prese decisioni significative, ma l'operazione militare speciale continuerà senza collegare costantemente le azioni.

15:15 Baerbock Avverte della Disinformazione Russa Mirata ai GiovaniLa Ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha espresso preoccupazione per la disinformazione e i tentativi di interferenza elettorale, in particolare da parte della Russia. Ha espresso preoccupazione per l'impatto delle campagne di disinformazione, che ha notato spesso mirano ai giovani elettori, e ha sottolineato una "consapevole sistematicità" nella diffusione dell'odio e delle notizie false, in particolare contro le donne.

15:01 La Russia Presenta il Bilancio 2025 Senza i Dettagli delle Spese per la GuerraIl governo russo ha presentato un progetto di bilancio per il 2025 al Parlamento russo, con una stima di 400 miliardi di euro di spese federali, rappresentando un aumento del quasi 12% rispetto al 2024. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli sulle spese del settore della difesa. Il Ministero delle Finanze ha dichiarato solo che "fondi significativi" saranno forniti per l'equipaggiamento militare e i pagamenti di compensazione, nonché per sostenere le aziende nel complesso militare-industriale.

14:24 Un Tribunale Russo Condanna l'Attentatore di un Scrittore Nazionalista alla Prigione a VitaUn tribunale russo ha condannato l'individuo responsabile dell'attacco contro lo scrittore nazionalista russo Sachar Prilepin alla prigione a vita. L'attacco ha causato il ferimento di Prilepin e la morte del suo autista, mentre il imputato, originario della regione dell'est ucraino del Donbass, aveva precedentemente combattuto con le forze separatiste filorusse.

13:51 La Russia Annuncia il Recrutamento Autunnale di 133.000 Nuovi RecluteLa Russia ha annunciato i piani per il reclutamento di 133.000 persone per il servizio militare durante il periodo autunnale, secondo i rapporti dei media ucraini. In un decreto apparentemente firmato da Putin, una campagna di reclutamento autunnale sarà avviata per arruolare uomini di età compresa tra 18 e 30 anni che non sono riservisti. I soldati che hanno completato il servizio militare obbligatorio saranno rilasciati di conseguenza.

13:14 L'Ucraina Rapporta le Vittime degli Attacchi dei Droni RussiSecondo le fonti ucraine, una persona è morta e diverse sono rimaste ferite a causa degli attacchi dei droni russi. A Kupjansk, un uomo è morto e tre persone anziane sono rimaste ferite a Kherson, con età comprese tra 53 e 72 anni. L'agenzia di stampa ucraina ha riferito questi incidenti, attribuendo le informazioni alle autorità locali.

11:01: Cittadino Americano a Rischio di Detenzione per Avere Aiutato l'UcrainaIl cittadino americano Stephen Hubbard ha ammesso la sua colpevolezza in un tribunale russo per aver svolto attività di mercenario. Come riportato dal britannico "Guardian" e dall'agenzia di stampa statale russa RIA, Hubbard ha ricevuto fondi per combattere a favore dell'Ucraina contro la Russia. Se condannato, potrebbe affrontare una pena detentiva da 7 a 15 anni.

10:20: Kyiv Soffre per un Attacco di Droni, Causando IncendiDopo l'attacco senza precedenti di droni sulla città di Kyiv durante la notte, un edificio residenziale ha preso fuoco e ha subito danni, secondo le autorità locali come riportato da Ukrainska Pravda. Fortunatamente, non ci sono state segnalazioni di feriti. Cinque distretti della regione hanno subito incendi causati dai detriti dei droni abbattuti, come è stato ulteriormente riportato. Tutti i droni sono stati abbattuti con successo, come riportato dalle fonti ucraine.

09:36: Putin Conferma l'Aggressione Russa in CorsoIl presidente russo Putin ha ribadito il suo impegno nell'attacco all'Ucraina in un messaggio video per celebrare il secondo anniversario dell'annessione russa di quattro regioni ucraine. "Tutti i nostri obiettivi saranno raggiunti", ha dichiarato. Ha continuato a giustificare l'invasione, definendo il governo ucraino un "regime neofascista". Putin ha affermato che le truppe russe sono state dispiegate in Ucraina per proteggere la popolazione di lingua russa, accusando l'Occidente di sfruttare l'Ucraina come una "colonia" e un "avamposto militare" per attaccare la Russia.

08:46: L'Ucraina Cambia il Comandante della Difesa di WuhledarIl colonnello Ivan Winnik, comandante della 72ª Brigata Meccanizzata Separata che difende la città fortemente contestata di Wuhledar, è stato riassegnato. Lo ha riferito il Kyiv Independent, citando il Comando delle Forze congiunte del Nord. La ragione data è la promozione e il trasferimento dell'esperienza di combattimento. Il successore non è ancora stato identificato. Sotto il comando di Winnik, la brigata ha difeso la città per più di due anni. Gli esperti dell'esercito ucraino temono che le unità russe possano presto catturare la piccola città nella parte meridionale del Donbass.

08:04: Mykolaiv Segnala Incendio in una Struttura CriticaUna struttura critica nella distretto di Bashtanka, nella regione di Mykolaiv, è stata data alle fiamme a seguito di un attacco con droni russi, come riportato da Ukrainska Pravda, citando il capo dell'amministrazione militare regionale. Tuttavia, l'identità della struttura rimane sconosciuta.

07:24: Kyiv Respinge con Successo l'Attacco NotturnoL'attacco russo su Kyiv della scorsa notte è durato per più di cinque ore, secondo l'amministrazione militare regionale. L'attacco è stato respinto e tutti i droni sono stati difesi con successo, come riportato dall'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform, citando la leadership delle autorità. L'assalto è stato eseguito in diverse ondate da diverse direzioni.

06:44: Prigionieri Russi Impiegati sui Fronti Instead of PrisonSi segnalano rapporti secondo cui la Russia sta attuando una legge che esenta le persone dalla responsabilità penale se firmano un contratto militare con il Ministero della Difesa. Di conseguenza, i prigionieri delle regioni come Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, la Repubblica di Komi, la regione dell'Altai e la Crimea illegalmente annessa sono stati offerti questa opportunità, secondo i media di opposizione russi. Questi rapporti sono citati dal think tank statunitense Institute for the Study of War (ISW).

06:13: Zelensky Reports Daily Use of 100 Guided Bombs by RussiaLa Russia continua la sua aggressione implacabile contro l'Ucraina. Secondo il presidente Zelensky, le forze russe stanno dispiegando circa 100 bombe guidate al giorno, prendendo di mira specifici luoghi da aerei. Recenti attacchi su Saporizhzhia hanno causato feriti a 14 persone. Le bombe guidate sono state utilizzate anche nelle regioni di Kharkiv, Donetsk e Sumy. "Questo è l'atto quotidiano di terrore della Russia", ha dichiarato Zelensky, sottolineando la necessità di aumentare le capacità di attacco a lungo raggio, la difesa aerea per l'Ucraina e l'intensificazione delle sanzioni contro la Russia.

05:43: Lo Stato Maggiore Ucraino si Preoccupa per gli Attacchi alle Linee di DifesaNuovi attacchi russi alle linee di difesa ucraine sono stati segnalati nella regione del Donbass. Tredici attacchi sono stati respinti a Pokrovsk, mentre seventeen avanzamenti russi sono stati bloccati a Kurachove, secondo lo Stato Maggiore ucraino. Combattimenti altrettanto intensi si stanno verificando nella zona di Vuhledar. Gli esperti militari ucraini temono che le unità russe possano presto catturare la piccola città contestata nella parte meridionale del Donbass, che è stata in conflitto per due anni.

04:46: Esplosioni a Kyiv: Continuano gli Attacchi dei DroniLa capitale ucraina, Kyiv, ha subito numerosi attacchi di droni russi durante la notte. Secondo l'esercito ucraino, i loro team di difesa aerea hanno lavorato senza sosta per ore, respingendo diverse ondate di questi attacchi aerei. Il sindaco Vitali Klitschko, tramite Telegram, ha annunciato la presenza di diversi droni nemici intorno e sopra la città. Gli abitanti del luogo hanno segnalato numerosi scoppi in tutta Kyiv, suggerendo l'uso di sistemi di difesa aerea. Despite these attacks, no initial damage or casualties have been reported. Since 1:00 AM local time, air raid warnings have been put in place not just for Kyiv, but also for the surrounding areas and the entire eastern Ukraine. The Ukrainian air force had previously warned of numerous Russian drone attacks on Kyiv and western Ukraine, and around 4:40 AM local time, several Russian-controlled regions launched guided bombs, as reported by the military.

03:45 Commissione di Helsinki: urge gli Stati Uniti a modificare l'approccio verso MoscaLa Commissione di Helsinki, un organismo bipartisan, sta chiedendo agli Stati Uniti di rivedere il loro approccio nei confronti della Russia, definendola una minaccia persistente per la sicurezza globale. Secondo "The Hill", incoraggiano Washington a riconsiderare la sua posizione sulla Russia, similmente a quella adottata nei confronti della Cina. Contrariamente alle opinioni dell'ex Presidente Donald Trump e dei suoi sostenitori nel Congresso, che propongono minori investimenti nella sicurezza europea, la Commissione promuove una posizione più forte contro la Russia. Il presidente repubblicano della Commissione di Helsinki, Joe Wilson, è scettico riguardo alla possibilità di trattative con il leader russo Vladimir Putin.

02:49 Kyiv sotto attacco di droni russiL'esercito ucraino riferisce di un attacco di droni russi su Kyiv. Le unità di difesa aerea sono attivamente impegnate per respingere gli attacchi. I testimoni oculari hanno riferito di forti esplosioni e oggetti colpiti nel cielo, indicando l'utilizzo di sistemi di difesa aerea. Oltre a Kyiv, un'allerta è attualmente attiva in tutta l'Ucraina orientale.

01:40 Campagna elettorale in Moldavia: ministro avverte contro "ladri"Un ministro di alto livello del governo moldavo mette in guardia i moldavi contro il voto per "ladri, rifugiati e banditi" dopo che un businessman filorusso ha promesso di pagare i votanti in cambio di un "no" nel referendum sull'adesione all'Unione Europea. Andrei Spinu, ministro delle Infrastrutture, ha lanciato l'avvertimento durante la campagna elettorale intensa che precede le elezioni presidenziali del 20 ottobre, in cui la presidente in carica Maia Sandu si candida per un secondo mandato.

00:14 Forze russe attaccano sottostazione elettrica ucraina vicino alla centrale nucleareLa direzione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto il controllo russo, afferma che le forze ucraine hanno attaccato nuovamente una sottostazione elettrica vicina, danneggiando un trasformatore. Il fuoco d'artiglieria è caduto sulla sottostazione elettrica "Raduga" di Enerhodar, causando l'esplosione di un trasformatore e il rilascio di fumo. Nonostante questo, l'approvvigionamento di energia a Enerhodar rimane ininterrotto. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, con sei reattori, è la più grande d'Europa. Le forze russe hanno conquistato la centrale all'inizio della loro invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022. Le accuse di attacchi o attacchi pianificati sulla centrale nucleare sono regolarmente scambiate tra le due parti.

23:15 Zelenskyy dubita delle minacce nucleari: "Putin apprezza la sua vita"Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy esprime i suoi dubbi sulle minacce nucleari del Presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a Fox News. Pur riconoscendo la capacità di Putin di utilizzare armi nucleari, Zelenskyy presume che non lo farà a causa del suo amore per la vita e della paura delle conseguenze. "Nessuno sa cosa sta pensando", ammette Zelenskyy. "Potrebbe utilizzare armi nucleari contro qualsiasi paese - o non farlo. Ma non credo che lo farà."

22:10 La posizione dell'FPO sull'Ucraina e la RussiaLe elezioni parlamentari di Vienna hanno portato a un significativo ridistribuzione del panorama politico. L'estrema destra FPO sta festeggiando una vittoria storica, con il 28,7%. Nonostante la guerra in Ucraina, l'FPO mantiene una posizione favorevole verso la Russia, non vedendo alcun problema nell'adesione dell'Austria al gas russo. Il contratto del gas tra Vienna e Mosca è stato prorogato fino al 2040, richiedendo all'Austria di impegnarsi in grandi acquisti di gas indipendentemente dalla consegna. Dal gennaio al maggio 2024, oltre il 90% delle importazioni di gas dell'Austria proveniva dalla Russia.

21:37 Il Primo Ministro russo visita TehranIl Primo Ministro russo Mikhail Mishustin si recherà a Tehran per incontrare il Presidente iraniano Hassan Rouhani il prossimo lunedì. L'incontro si concentrerà sul rafforzamento dei legami commerciali, economici, culturali e umanitari tra Russia e Iran. Mosca ha accusato i poteri occidentali di avanzare false accuse contro l'Iran, accusandolo di fornire droni e missili all'esercito russo per la sua operazione militare in Ucraina. L'Iran, d'altra parte, nega queste affermazioni.

