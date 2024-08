- Trump ha descritto J.D. Vance e se stesso come "individui completamente ordinari".

Il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump fa campagna elettorale nello stato conteso della Pennsylvania prima della convention del Partito Democratico. In un raduno in una fabbrica di York, l'82enne ha respinto l'affermazione dei Democratici secondo cui sarebbe "fuori di testa". "Credo che siamo persone veramente normali", ha dichiarato Trump a proposito di sé e del suo candidato alla vicepresidenza, J.D. Vance.

Il candidato alla vicepresidenza democratico Tim Ryan ha definito l'ex presidente Trump "fuori di testa", un termine che può essere tradotto approssimativamente con "strano" o "anomalo". Ryan ha usato questo termine in un'intervista e da allora è stato adottato da figure di spicco del partito. In risposta a Ryan, Trump ha detto: "Lui è fuori di testa". Trump ha anche deriso le risate della candidata democratica alla presidenza Kamala Harris, che si scontrerà con Trump nelle elezioni del 5 novembre.

Trump: Washington diventerà la capitale più bella del mondo

Se rieletto, Trump ha promesso di rendere la capitale degli Stati Uniti, Washington, la "capitale più bella del mondo". Ha descritto Washington come "brutta, con graffiti ovunque" e ha promesso di "risolvere la situazione molto rapidamente" e renderla sicura. Un tempo famosa come la "capitale degli omicidi" degli Stati Uniti a causa del suo alto tasso di criminalità, Washington ha assistito a un aumento degli omicidi dopo una diminuzione negli anni '90.

Trump parla della politica energetica della Germania

Durante il suo discorso, che ha toccato la politica energetica, Trump ha menzionato la Germania. Ha sostenuto che la vicepresidente Harris sta intraprendendo una "crociata regolamentare" per chiudere le centrali elettriche negli Stati Uniti. "La Germania ha provato a fare questo qualche anno fa e ha perso i suoi leader politici in fretta", ha detto Trump, probabilmente riferendosi alla faseout nucleare della Germania. "E ora stanno probabilmente costruendo 50 o 60 centrali elettriche e vogliono costruirne altre, ma hanno eliminato tutto e hanno cercato di passare al vento, al solare e ad altre cose. Purtroppo non ha funzionato". Trump ha affermato che la Germania sta ora tornando ai combustibili fossili. "Spero che siano combustibili fossili puliti, carbone pulito", ha aggiunto. La Germania punta alla neutralità climatica entro il 2045 e sta eliminando i combustibili fossili. La quota di energie rinnovabili è gradualmente aumentata negli ultimi anni.

Evento contrario a quello dei Democratici

La convention nazionale democratica inizia lunedì sera a Chicago (martedì mattina in Germania), con il presidente Joe Biden che terrà un discorso. Altri esponenti del partito come l'ex presidente Barack Obama parleranno nei prossimi giorni. Harris terrà il discorso di chiusura venerdì (sabato in Germania). Si prevede che prenderà il centro della scena nei prossimi giorni.

Trump sta contrastando questo con un tour nei cosiddetti stati oscillanti, che sono stati caldi dal punto di vista politico. Ha in programma eventi in Michigan, Wisconsin, North Carolina, Arizona, Georgia e Nevada. In Arizona, Trump prevede di visitare il confine tra Stati Uniti e Messico. Gli stati oscillanti sono cruciali per l'esito delle elezioni, poiché i loro elettori non sono costantemente fedeli a un partito.

In risposta alla definizione di "fuori di testa" data dal candidato alla vicepresidenza democratico Tim Ryan, Donald Trump ha continuato la sua campagna elettorale negli Stati Uniti nello stato della Pennsylvania, dichiarando di essere una persona "normale" insieme al suo candidato alla vicepresidenza. Per vincere le elezioni del 8 novembre, Trump sta anche contrastando la convention nazionale democratica organizzando eventi negli stati oscillanti.

