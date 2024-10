Trump ha consigliato a Melania: "E' fondamentale ascoltare i tuoi sentimenti interiori".

In un'aspra virata di eventi, Melania Trump ha espresso pubblicamente il suo sostegno al diritto all'aborto, in contrasto con il suo ex-marito, l'ex Presidente Donald Trump. Durante un'intervista su Fox News, egli sembra minimizzare la questione, dichiarando che non è un problema per lui, dicendo: "È solo 'fai come vuoi'. Ho sempre detto alle persone, 'Fai come vuoi'." Riconosce le differenze di opinione, "C'è chi è estremamente conservatore su questo argomento, senza eccezioni, e altri che hanno un punto di vista diverso." Incoraggia lei a scrivere come vede giusto, affermando: "Non ti dirò cosa fare."

Donald Trump, noto per la sua base conservatrice, ha spesso sottolineato la sua scelta di tre giudici conservatori della Corte Suprema durante il suo mandato, che avrebbero potuto annullare i diritti all'aborto a livello nazionale. Tuttavia, ora sostiene che questo problema debba essere gestito dai singoli stati secondo le loro regolamentazioni, a seguito della decisione della Corte Suprema di stringere le leggi in molti stati.

Melania Trump sembra condividere le sue opinioni sui diritti all'aborto con Kamala Harris, la Vice Presidente e candidata democratica alle presidenziali. Forte sostenitrice del diritto all'aborto, Harris si batte per il rovesciamento della storica decisione della Corte Suprema.

Alcuni estratti delle future memorie di Melania Trump, rivelati dal britannico "Guardian", indicano il suo fermo sostegno al diritto di una donna di decidere sul proprio corpo, inclusi gli aborti. Secondo il report, lei sottolinea l'importanza di dare alle donne la libertà di prendere decisioni sulla maternità senza essere influenzate o pressurate dal governo, dicendo: "È cruciale che le donne possano prendere decisioni su un figlio in base alle loro convinzioni personali, libere da qualsiasi intervento o pressione governativa."

Gli Stati Uniti d'America, con le sue prospettive diversificate sull'aborto, potrebbe vedere regolamentazioni diverse negli stati, allineandosi alla posizione recente di Donald Trump. Il sostegno di Melania Trump al diritto di una donna all'aborto è una nota contraddizione all'interno degli Stati Uniti d'America, dove risiede.

