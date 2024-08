Trump ha annunciato un accordo televisivo con Harris.

A causa delle critiche di Donald Trump nei confronti dell'ABC per la mancanza di imparzialità, il dibattito televisivo previsto con Kamala Harris sembrava essere in pericolo. Tuttavia, Trump ha ora acconsentito alle condizioni stabilite. Contestualmente, Harris si sta preparando per condurre la sua prima intervista come candidata presidenziale questa settimana.

L'accordo per un dibattito televisivo del 10 settembre tra Donald Trump e Kamala Harris è stato apparentemente siglato. Questo si atterrà alle regole stabilite durante il dibattito CNN del 27 giugno che ha visto Trump e il presidente Joe Biden, tra cui un microfono muto per il partecipante non parlante e uno studio senza pubblico.

Trump ha considerato l'ABC come la "più ingiusta e crudele" rete di notizie. Tuttavia, ha affermato che l'ABC gli ha assicurato che il dibattito a Philadelphia sarebbe stato "giusto e equo". Harris avrebbe apparentemente rifiutato un dibattito del 4 settembre con Fox News, una rete con tendenze conservatrici, ma Trump ha affermato che ha lasciato la data aperta per un eventuale ripensamento.

L'ABC ha annunciato circa tre settimane fa che Trump e Harris si sarebbero affrontati il 10 settembre. Entrambi i candidati avevano confermato la loro partecipazione in quel momento. Questo è l'unico dibattito televisivo programmato tra il vicepresidente e l'ex presidente prima delle elezioni del 5 novembre. Tuttavia, è recentemente emersa una controversia sulle regole del dibattito tra le campagne di Harris e Trump.

La prima intervista di Harris

Nel frattempo, Harris è prevista per condurre la sua prima intervista dal momento in cui è stata formalmente nominata come candidata presidenziale. Sarà intervistata insieme al suo compagno di corsa, Tim Walz, nello stato cruciale della Georgia giovedì. L'intervista andrà in onda alle 21:00 ET (1:00 CET di venerdì), moderata da CNN's Dana Bash.

I repubblicani hanno ripetutamente accusato Harris di evitare gli interviste dal momento in cui il presidente Biden ha abbandonato la sua corsa alla Casa Bianca quasi cinque settimane fa. Di conseguenza, Harris ha risposto solo a poche domande dei reporter agli eventi della campagna. Inoltre, non ha ancora tenuto una conferenza stampa come candidata presidenziale. Trump ha criticato questo più volte.

Nonostante le critiche di Trump all'ABC per la presunta parzialità, ha acconsentito a partecipare a un dibattito televisivo del 10 settembre con la compagna di corsa di Joe Biden, Kamala Harris. Dopo questa decisione, Harris è prevista per dare la sua prima intervista come candidata presidenziale, insieme al suo compagno di corsa Tim Walz, giovedì in Georgia.

Leggi anche: