- Trump ha affermato il suo diritto di: discutere di potenziali frodi elettorali in un'intervista

Le accuse contro Donald Trump per brogli elettorali sono gravi: Si vocifera di chiamate telefoniche ai funzionari elettorali, interferenze con il voto per corrispondenza e l'istruzione al Dipartimento della Giustizia di intromettersi nelle elezioni, tutte accuse serie in numerosi procedimenti legali. Recentemente, Trump ha parlato di queste accuse durante un'intervista su Fox News, utilizzandole per aumentare la sua popolarità. Le sue parole hanno lasciato molti perplessi.

Inizialmente, Trump voleva discutere del suo sostegno elettorale durante la sua chiacchierata con Mark Levin nel suo show "Life, Liberty and Levin." Si è vantato dei suoi numeri nei sondaggi, dicendo: "È strano che i miei numeri stiano salendo nei sondaggi. Non è mai successo prima." Poi si è vantato: "Ti accusano di manomissioni delle elezioni - che sei pienamente autorizzato a fare - e il tuo indice di approvazione schizza alle stelle. È assurdo."

Le dichiarazioni di Donald Trump lasciano gli esperti legali sbalorditi

Le dichiarazioni di Trump hanno lasciato gli esperti legali sconcertati. "Una trascrizione di questo'intervista sarebbe utile per le raccomandazioni sulla condanna", ha twittato la professoressa di diritto Jennifer Taub, rivolgendosi alla procura distrettuale di Manhattan. "Quello è chiamato una confessione", ha notato un osservatore.

La scelta precisa delle parole di Trump potrebbe ritorcersi contro di lui. Ha insistito in precedenza che le sue numerose interferenze nel processo elettorale erano legali. Tuttavia, durante la sua intervista su Fox, ha utilizzato esplicitamente il termine "manomissioni", che implica una manipolazione illecita nel contesto delle elezioni. "Amo come Trump usa il termine 'manomissioni' e apre accidentalmente un caso legale contro se stesso", ha esclamato l'ex procuratore federale Elizabeth de la Vega.

"Non c'è diritto di 'manomettere' le elezioni presidenziali", spiega l'esperta di diritto Joyce Alene. "Questa è la banalità del male - Trump pensa di poter sovvertire la volontà dei votanti perché ha perso le elezioni. E lo farà di nuovo", avverte. In effetti, l'argomento può essere capovolto, nota il rappresentante democratico Ted Lieu. "Quindi, credi che il presidente Biden abbia il diritto di manomettere? Dovrebbe la vicepresidente Harris manomettere allo stesso modo in cui hai tentato con Mike Pence? Sei così ingenuo?"

Le accuse di brogli elettorali come brogli delle elezioni?

In modo interessante, Trump accusa Biden della stessa cosa. Le sue dichiarazioni nell'intervista erano rivolte contro Biden e Harris. "È il più grande broglio di un'elezione che abbiamo mai visto", ha dichiarato Trump, riferendosi alle accuse contro di lui. "Viene tutto dal Dipartimento della Giustizia e riguarda il mio avversario politico - me."

La ragione del nuovo contrattacco di Trump potrebbe essere un secondo tentativo del procuratore speciale Jack Smith. Dopo che la Corte Suprema ha stabilito in estate che i presidenti hanno l'immunità per gli atti ufficiali, Smith ha dovuto rivedere le accuse contro Donald Trump per il broglio elettorale. Non poteva più utilizzare i tentativi di intervento attraverso il Dipartimento della Giustizia contro l'ex presidente perché le direttive all'avvocato generale sono parte delle responsabilità quotidiane di un presidente. Invece, il caso ora dipende di più dai tentativi personali di Trump di manipolare le elezioni a livello di stato negli Stati Uniti.

L'uso da parte di Trump del termine "manomissioni" durante la sua intervista su Fox News ha suscitato preoccupazioni tra gli esperti legali, potenzialmente rafforzando il caso contro di lui per frode elettorale. Nonostante avesse precedentemente sostenuto che le sue interferenze elettorali erano legali, l'esplicita ammissione di "manomissioni" di Trump potrebbe diventare un pezzo chiave di prova contro di lui in future procedure legali.

Leggi anche: