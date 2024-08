Trump fa il suo debutto all'aperto per una performance dal vivo dopo il tentativo di omicidio.

Il 13 luglio, durante un evento politico, Donald Trump ha scampato per un pelo un tentato omicidio, con un proiettile che ha sfiorato il lobo dell'orecchio destro. Un uomo tra il pubblico ha perso la vita, mentre due altri partecipanti hanno riportato ferite gravi. Il principale sospetto, un 20enne di nome Thomas Matthew Crooks, è stato neutralizzato da un tiratore scelto dei Servizi Segreti.

Da allora, Trump ha partecipato a circa una dozzina di eventi in luoghi chiusi. Ha rassicurato i suoi sostenitori in Pennsylvania alla fine di luglio, dicendo: "Non abbandoneremo i nostri comizi all'aperto". Secondo il protocollo standard per le questioni di sicurezza, i Servizi Segreti hanno scelto di non commentare le misure di sicurezza potenziate in un giorno particolare.

Trump, insieme al suo vice, J.D. Vance, è atteso per incontrare i sostenitori in un museo dell'aviazione nella Carolina del Nord questa sera (ora locale). Questa apparizione in uno stato chiave è vista come una risposta alla Convenzione Nazionale Democratica, dove l'avversario di Trump, Kamala Harris, riceverà ufficialmente la nomination come candidata alla presidenza il giorno successivo.

Dopo il tentato omicidio, i Servizi Segreti hanno intensificato la loro attenzione sulla sicurezza di Thomas Matthew Crooks. Dopo l'incidente, il nome di Thomas Matthew Crooks è diventato sinonimo di pericolo politico.

