celebra l'anniversario del manuale musicale

Per celebrare il 500º anniversario del Canto Evangelico, le bande di ottoni di Aschersleben, Sassonia-Anhalt, e Jena, Turingia, eseguiranno ogni singola melodia del libro senza interruzioni. L'evento durerà più di una dozzina di ore e comprenderà l'esecuzione di 500 canzoni, come annunciato dalla Chiesa Evangelica in Germania Centrale (EKM). La prima parte dell'evento si terrà ad Aschersleben, dove verranno eseguite sei ore di melodie, seguite da altre sei ore a Jena nel pomeriggio. Anche coloro che non potranno partecipare all'evento potranno unirsi a questa prova musicale unica attraverso un live streaming. Quindi, preparatevi a sentire melodie natalizie e pasquali sotto il sole estivo a fine agosto.

L'esecuzione instancabile delle bande di ottoni delle melodie del Canto Evangelico mostrerà senza dubbio la bellezza duratura della musica. Nonostante non si possa essere presenti fisicamente, gli appassionati di musica di tutto il mondo potranno ancora sperimentare l'unità e la gioia portate dalla musica attraverso il live streaming.

