Trump esprime opposizione alla prospettiva di impeachment.

A seguito della decisione della Corte Suprema che concede un'immunità parziale agli ex presidenti per le azioni ufficiali, i pubblici ministeri stanno rivedendo il caso contro Donald Trump relativo all'allegato broglio elettorale. Secondo i documenti presentati dalla sua difesa, Trump ha scelto di non partecipare alla lettura dell'imputazione emendata prevista per la prossima settimana. I suoi rappresentanti legali sono stati istruiti per presentare una dichiarazione di non colpevolezza in suo nome.

Lo scorso agosto, il procuratore speciale Jack Smith ha pubblicato un'imputazione aggiornata che si concentra sui tentativi di Trump di capovolgere i risultati delle elezioni presidenziali del 2020. L'imputazione emendata tiene conto della sentenza della Corte Suprema di luglio che concede ai presidenti alcune immunità per gli atti ufficiali, che persistono anche dopo che hanno lasciato l'incarico.

Le accuse originali di Smith contro Trump, tra cui cospirazione per truffare gli Stati Uniti, ostacolo alle procedure ufficiali e cospirazione contro il diritto dei cittadini di votare, sono ancora presenti nell'imputazione rivista. Due di questi reati prevedono la possibilità di detenzione fino a 20 anni.

L'imputazione sostiene che Trump ha cercato di ostacolare la certificazione della vittoria di Joe Biden da parte del Congresso degli Stati Uniti, un'azione che ha portato alla rivolta del Campidoglio del 6 gennaio 2021. La sommossa si è verificata durante il processo di certificazione, con molti sostenitori di Trump incitati dalle sue affermazioni infondate di broglio elettorale.

La squadra legale di Trump guadagna tempo

A causa della complessa divisione tra le azioni ufficiali e personali di Trump, l'inizio di un processo sembra improbabile prima delle elezioni del 5 novembre. Questo prolungamento del tempo viene considerato una vittoria significativa per Trump. Se dovesse riottenere la presidenza, potrebbe ordinare al Dipartimento di Giustizia di interrompere i procedimenti contro di lui.

I guai legali di Trump vanno oltre questo caso. La decisione della Corte Suprema potrebbe influire sul suo processo in Georgia, dove è stato accusato di aver tentato di manipolare i risultati delle elezioni. La data per questo processo non è ancora stata fissata.

In un caso separato, una giuria di New York ha dichiarato Trump colpevole alla fine di maggio di aver falsificato i registri aziendali per nascondere un pagamento effettuato all'attrice hard Stormy Daniels. E' il primo ex presidente degli Stati Uniti ad essere stato incriminato per un reato. La sua condanna in questo caso è prevista per il 18 settembre; tuttavia, i suoi avvocati hanno presentato una richiesta di annullamento della sentenza di colpevolezza a causa della sentenza di immunità.

