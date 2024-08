Trump esprime l'intenzione di votare contro le licenze post-momentum.

Trump, residente in Florida, è pronto a votare contro la possibilità di abrogare il divieto di aborti oltre la sesta settimana di gravidanza in un prossimo referendum. Tuttavia, il giorno precedente, c'erano indizi che avrebbe potuto votare 'sì' in tale referendum.

La proposta in Florida è intesa a consentire gli aborti fino al punto di vitalità fetale. Tale termine medico indica se una gravidanza è probabile che proceda normalmente o se un feto potrebbe sopravvivere fuori dall'utero. Tipicamente, ciò accade intorno alla 23ª o 24ª settimana, ovvero circa sei mesi.

In una chiacchierata con Fox News del venerdì, l'ex candidato repubblicano alle presidenziali e ex presidente Trump ha dichiarato che sei settimane sono troppo poche. Ha inoltre commentato: "D'altra parte, i democratici sono troppo radicali", e ha continuato a diffondere informazioni fuorvianti sulle abortioni tardive che aveva precedentemente sostenuto. Trump si oppone all'idea di consentire gli aborti fino al nono mese, dichiarando: "Perciò voterò 'no'".

Chiarire la confusione

Gli avversari dell'aborto hanno criticato Trump per aver apparentemente suggerito in un'intervista del giovedì che avrebbe potuto sostenere la proposta della Florida e opporsi alla regola delle sei settimane. "Voterò per più di sei settimane", ha dichiarato quando gli è stato chiesto del referendum. Il team di campagna di Trump ha poi chiarito che le sue dichiarazioni non rappresentavano la sua posizione, ma esprimevano semplicemente il suo punto di vista secondo cui sei settimane sono troppo poche.

La rivale politica di Trump, Kamala Harris, ha risposto a queste dichiarazioni. "Con questi recenti commenti di Donald Trump, è chiaro che la sua posizione sull'aborto è definita da un divieto estremo che si applica anche prima che molte donne riconoscano la loro gravidanza", ha dichiarato dopo le dichiarazioni di Trump del venerdì.

